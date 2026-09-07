La victoria de la extrema derecha en un estado alemán envía una señal a Europa

No se trataba de un país europeo cualquiera; era Alemania, un país que ha aislado implacablemente a los partidos políticos de extrema derecha desde la calamidad del nazismo.

Y no era un caso aislado, sino más bien el último paso en una marcha constante, que se ha extendido durante una década, acercando cada vez más a la extrema derecha al centro del poder en Europa.

Con elecciones previstas en toda Europa el próximo año, el rotundo éxito del partido Alternativa para Alemania podría ser un presagio de nuevas victorias de la ultraderecha, según los analistas, así como un modelo de cómo orquestarlas.

Su mensaje populista y antiinmigrante se hace eco del de los líderes nacionalistas de Gran Bretaña, Francia, Italia y España, países donde los votantes comparten muchas de las mismas quejas que los alemanes.

Los votantes franceses elegirán un nuevo presidente la próxima primavera.

En España se celebrarán elecciones en agosto, y en Italia a finales del próximo año.

En todos estos países, los candidatos de extrema derecha están ganando terreno, amenazando a los presidentes en ejercicio, a quienes se culpa de los problemas sistémicos de las economías de sus respectivos países. Sensación

«La Europa desarrollada está experimentando una forma sofisticada de fracaso estatal», afirmó Mujtaba Rahman, analista especializado en Europa de Eurasia Group, una consultora de riesgo político.

«Los gobiernos son incapaces de abordar las preocupaciones sobre el costo de vida. No son capaces de cumplir con sus votantes».

En Alemania, el aumento de los precios y el alto desempleo contribuyeron a que el partido de extrema derecha, conocido por sus siglas en alemán, AfD, obtuviera más del doble de votos que el partido de centroderecha en el poder del canciller Friedrich Merz.

Dado que la AfD no alcanzó la mayoría absoluta, según los resultados casi definitivos, es posible que no llegue a gobernar Sajonia-Anhalt, el estado donde se celebraron las elecciones.

Los partidos rivales han prometido no formar un gobierno de coalición con la AfD, cuyos líderes han utilizado lemas nazis y minimizado el Holocausto.

La inteligencia alemana cataloga a la AfD como un grupo extremista "sospechoso", en parte porque el grupo presenta a los alemanes de origen inmigrante como ciudadanos de segunda clase.

Sin embargo, el resultado podría perjudicar a Merz si miembros de su partido lo culpan de la derrota, en un momento en que el liderazgo de Alemania en Europa ya flaqueaba.

La posición de Merz se ha deteriorado tanto que los analistas políticos hablan abiertamente de su destitución, un escenario que antes parecía impensable en la política alemana.

«Es una gran preocupación en Europa», afirmó Rahman, quien anteriormente trabajó para la administración pública de la Unión Europea.

«Una Alemania débil, con una canciller que se encuentra en aprietos y se ve obligada a lidiar con problemas internos, es perjudicial y, en última instancia, mermará la capacidad de Europa para afrontar sus desafíos».

La preocupación de los centristas por Francia, donde el presidente Emmanuel Macron dejará el cargo la próxima primavera, es igualmente acuciante.

Marine Le Pen, candidata del principal partido de extrema derecha francés, la Agrupación Nacional, lidera con amplia ventaja las encuestas de primera vuelta e incluso ha quedado primera en las recientes segundas vueltas.

Esto la sitúa más cerca del poder que en ningún otro momento de sus 14 años de aspiración presidencial.

Según Rahman, un gobierno de extrema derecha en París desestabilizaría la Unión Europea como ninguna otra elección nacional lo ha hecho, dada la extensión territorial de Francia, su arsenal nuclear y su papel fundacional en el proyecto europeo.

También podría poner fin al llamado cordón sanitario, en virtud del cual los partidos tradicionales en Francia, al igual que en Alemania, se han negado a formar coaliciones de gobierno con la extrema derecha.

“En ambos países, el frente antifascista que había prevalecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial parece estar al borde del colapso”, afirmó Philippe Marlière, profesor de política francesa y europea en el University College de Londres.

En España, los analistas señalaron que el partido ultraderechista Vox podría hacerse con un puesto en el próximo gobierno de coalición, dado que el actual gobierno socialista está empañado por escándalos de corrupción y una crisis migratoria.

En Gran Bretaña, el gobernante Partido Laborista destituyó a su impopular primer ministro, Keir Starmer, en julio para intentar recuperar terreno frente al creciente partido ultraderechista Reform UK.

Sin embargo, el auge de la extrema derecha no es inexorable.

El éxito del Partido Reformista se ha visto bruscamente interrumpido por una serie de escándalos financieros que involucran a su líder radical, Nigel Farage.

Esto ha dado un respiro al gobierno laborista, bajo el mandato del nuevo primer ministro, Andy Burnham. Cambio

En abril, el líder ultraderechista de Hungría, el primer ministro Viktor Orbán, fue derrocado tras 16 años en el poder, víctima de la percepción generalizada de que su gobierno era corrupto, indiferente a la economía y había librado batallas innecesarias con la Unión Europea.

La derrota de su partido, Fidesz, infundió esperanza a los políticos tradicionales de que la ultraderecha también es vulnerable.

El grado en que esos políticos tradicionales "deben preocuparse" por el éxito de la AfD, según Timothy Bale, profesor de ciencias políticas en la Universidad Queen Mary de Londres, "dependerá de si, en caso de llegar al poder, se comporta con relativa normalidad y de si es capaz de gestionar las cosas con competencia".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo partido populista tiene raíces neofascistas, ofrece un ejemplo a seguir para otros líderes de ideas afines.

Tras moderar su tono en temas como Ucrania y la Unión Europea, celebró recientemente que su gobierno se convirtiera en el más longevo en el poder en la historia de la República Italiana.

Meloni se encuentra en una buena posición para prolongar su racha de victorias cuando se enfrente a los votantes el próximo verano.

Sin embargo, el creciente protagonismo de un rival aún más a la derecha, Roberto Vannacci, la ha llevado a endurecer sus posturas en temas como la inmigración.

Meloni criticó duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la repentina llegada masiva de inmigrantes marroquíes a territorio español a finales de julio.

Farage corre el riesgo de sufrir una situación similar en Gran Bretaña.

Rupert Lowe, un miembro descontento de su partido, desertó para fundar un grupo aún más derechista que le está restando votos a Farage.

Ante esta competencia y las crecientes dudas sobre las finanzas de Reform, Bale afirmó que era difícil imaginar cómo Farage podría reunir los votos suficientes para formar gobierno.

En Francia, el camino de Le Pen hacia el poder es más plausible. Sus cifras en las encuestas duplican con creces las del principal candidato centrista, Édouard Philippe, o las del principal candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon.

La gran incógnita en Francia es si Philippe, o cualquier otro candidato, logrará reunir el apoyo suficiente del centroderecha y la izquierda para erigirse como el candidato de consenso.

En una segunda vuelta, según los analistas, dicho candidato tendría posibilidades de vencer a Le Pen.

Pero si el centro del campo francés sigue fracturado, como ahora, Mélenchon tendría la oportunidad de llegar a la segunda ronda, donde probablemente se enfrentaría a Le Pen.

En ese escenario —que la clase política francesa considera una pesadilla— Le Pen sería el claro vencedor.

Al igual que otros líderes de extrema derecha en Europa, Le Pen se ha distanciado del presidente Donald Trump.

Sin embargo, según los analistas, tanto ella como otros candidatos populistas podrían verse afectados por él.

Trump sigue siendo muy impopular en Europa y está perdiendo popularidad rápidamente también en Estados Unidos.