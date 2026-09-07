La victoria de la extrema derecha en un estado alemán envía una señal a Europa
El Mundo07/09/2026
Las elecciones en el este de Alemania dieron nuevo impulso a los partidos de extrema derecha que aspiran a ganar las elecciones en toda Europa.
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