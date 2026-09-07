Rusia abre la puerta a nuevas negociaciones con Ucrania tras el diálogo con EEUU

Rusia volvió a dejar abierta la posibilidad de retomar negociaciones para buscar una salida a la guerra en Ucrania, después de la reunión que mantuvo el presidente Vladímir Putin con enviados especiales de Estados Unidos en Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el encuentro como “significativo, constructivo, extremadamente franco y confidencial” y sostuvo que representó “un pequeño paso hacia la paz”. La reunión se realizó el sábado 5 de septiembre y se extendió durante más de tres horas.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner presentaron distintas propuestas orientadas a reactivar el proceso diplomático. Después de Moscú, ambos viajaron a Kiev para mantener reuniones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y representantes europeos.

Peskov confirmó que Rusia no descarta volver a una mesa de negociación con Ucrania y Estados Unidos, aunque aclaró que todavía es prematuro hablar de una fecha o lugar para un eventual encuentro.

Putin insistió durante las conversaciones en que Moscú no busca únicamente congelar temporalmente el frente de batalla, sino alcanzar un acuerdo de seguridad de largo plazo para la región. También reconoció los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Pese al nuevo movimiento diplomático, no hubo anuncios de un acuerdo concreto y las diferencias entre Rusia y Ucrania continúan. Las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad siguen entre los principales obstáculos para avanzar hacia una negociación definitiva.