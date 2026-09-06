Tragedia en Miami: un avión de carga de Amazon despistó en el aeropuerto y dejó cinco muertos

La aeronave colisionó contra varios vehículos tras perder el control durante la maniobra de aterrizaje en la terminal aérea de Florida.
 
El Mundo06/09/2026

avion-miami

Un trágico accidente aéreo se registró en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando un avión de carga operado por la empresa Amazon se despistó al momento de tocar tierra. 

De acuerdo con los primeros reportes brindados por el Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Miami-Dade, la aeronave no logró detener su marcha dentro de los límites de la pista e impactó de lleno contra varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

Según informó la cadena CNN en Español, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de al menos cinco personas como consecuencia directa de la colisión. Los equipos de emergencia y rescate montaron un amplio operativo en la zona afectada para asistir a los posibles heridos y asegurar el perímetro mientras la Administración Federal de Aviación inicia las pericias correspondientes.

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