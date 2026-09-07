Erupción del Anak Krakatau cerró ocho aeropuertos y afectó más de 1.500 vuelos

El volcán Anak Krakatau, ubicado en el estrecho de Sunda, volvió a entrar en erupción y provocó una fuerte alteración del transporte aéreo en Indonesia, con ocho aeropuertos cerrados y más de 1.500 vuelos cancelados, demorados o desviados.

La actividad comenzó a intensificarse desde el viernes y durante el fin de semana se registraron nuevas explosiones que lanzaron columnas de ceniza a gran altura. En algunos sectores, el material volcánico alcanzó hasta 15.000 metros, según las autoridades meteorológicas de Indonesia.

El impacto más fuerte se produjo en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, el principal de Yakarta, donde cientos de vuelos quedaron suspendidos y miles de pasajeros debieron permanecer en las terminales.

En total, las autoridades contabilizaron al menos 1.558 vuelos afectados en los ocho aeropuertos alcanzados por la nube de ceniza y más de 170.000 pasajeros perjudicados durante el fin de semana.

Entre las compañías que debieron cancelar o modificar servicios aparecen Singapore Airlines, AirAsia y otras aerolíneas que operan rutas regionales e internacionales hacia destinos como Singapur, Kuala Lumpur, Doha, Sídney, Hong Kong y Seúl.

La ceniza volcánica representa un riesgo importante para la aviación porque puede ingresar en los motores, reducir la visibilidad y afectar distintos sistemas de las aeronaves.

Escuelas cerradas y alerta por cenizas

El impacto de la erupción también alcanzó la vida cotidiana. En Yakarta y otras zonas afectadas se dispuso el cierre de escuelas y el regreso temporal a clases virtuales, mientras las autoridades recomendaron utilizar mascarillas y reducir la exposición al aire libre.

También se suspendieron actividades pesqueras en algunos sectores y se reforzaron las advertencias para la navegación en el estrecho de Sunda. La agencia de gestión de desastres de Indonesia informó que analiza medidas para favorecer precipitaciones y acelerar la limpieza de la ceniza acumulada.

Por el momento, las autoridades señalaron que no existe un riesgo inmediato de tsunami, aunque el nivel de alerta del volcán se mantiene elevado y continúa la posibilidad de nuevas erupciones.

El Anak Krakatau nació en la caldera dejada por la histórica erupción del Krakatoa de 1883 y mantiene una actividad volcánica periódica. En 2018, una erupción provocó el colapso parcial de su estructura y generó un tsunami que dejó más de 400 muertos en las costas de Java y Sumatra.

La situación sigue siendo monitoreada mientras las autoridades buscan normalizar progresivamente el funcionamiento de los aeropuertos y evaluar la evolución de la nube de ceniza.