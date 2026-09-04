Para los Curas en Opción por los Pobres, el gobierno de Milei es el peor de la historia

La agrupación católica de Curas en Opción por los Pobres (OPP) manifestó que el Gobierno de Javier Milei “sumerge a la población en un gran desamparo social”, por falta de políticas públicas que favorezcan a los sectores marginales. Apuntaron contra la pérdida de empleo formal, el endeudamiento en los barrios, el aumento de suicidios y la modalidad imperial de compra-venta con la que se manejan los dirigentes oficialistas. En el comunicado sentenciaron que “debemos salir de la encrucijada neoliberal y fascista. Debemos rechazar este, el peor gobierno de nuestra historia democrática”.

El grupo de curas se reunió en la localidad de Sañogasta, La Rioja, y compartieron el que fue el mensaje final del encuentro. Allí, determinaron que la pobreza y la desocupación de los argentinos “sólo ha disminuido en los discursos oficiales”, e invitaron a los distintos actores sociales y políticos a ser creativos para “encontrar soluciones ante la gravedad de la situación a la que este modelo nos está llevando”.

En julio de 1976, en Sañogasta fue asesinado frente a su familia el activista y catequista Wenceslao Pedernera por fuerzas de la dictadura militar. La organización recalcó la importancia de hacer memoria, en el cumplimiento de los 50 años del golpe, para que no se repitan las atrocidades de la historia. “Pero sería ingenuo, si no cómplice, ignorar que mucho de aquello, especialmente un modelo económico de crueldad, individualismo e injusticia, regresa una y otra vez”, expresaron.

Junto a Pedernera, recordaron a Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Enrique Angelelli, activistas católicos que también fueron asesinados durante la dictadura, precisamente por promover una actitud de lucha a favor de los sectores más pobres. Los Curas OPP sostienen que se trata de “mártires por amor a su pueblo”.

El comunicado pone en relación aquella época con las políticas del Gobierno actual, que dicho sea de paso se caracteriza por discursos negacionistas que “opacan” las políticas de memoria y los derechos humanos. Sobre el modelo económico libertario, la agrupación determinó que está destinado a favorecer a “unos pocos que no están dispuestos a resignar su modo de vida”. Además, sostuvieron que “darle tiempo” a esta gestión implica “alejarnos cada vez más de una salida democrática de este proyecto de muerte”.

También señalaron un uso sistemático de “la mentira como arma política”, mentira que se multiplica en las redes sociales mediante trolls, bots y algoritmos “direccionados a favor de los de siempre”. El mensaje repudia la “evidente injerencia del imperio”, que puede verse en el accionar de dirigentes políticos que “se venden al mejor postor, traicionando así sus conciencias y a la misma Patria”.

Pese a todo, los curas se mostraron optimistas ante la construcción de una salida democrática, pero remarcaron que es imperativo que la sociedad piense qué tipo de país quiere para el futuro. “Sabemos que es posible una patria de hermanas y hermanos, y no una patria de opresores y oprimidos, patrones y clientes, amos y esclavos”. Para cerrar, hicieron referencia a la pronta visita del papa León XIV, del que esperan recibir una defensa de la justicia social, y una crítica al Gobierno actual: “que muestre el abrazo compasivo a los pobres y la denuncia indubitable a los causantes de la muerte”.

Página12