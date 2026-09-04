Salta: detectaron faltante de vacunas contra hepatitis B y dengue

La información de la falta de vacunas surge luego de un recorrido por distintos centros de salud y vacunatorios de Salta para verificar la disponibilidad de dosis incluidas en los esquemas de vacunación y detectó faltantes de vacunas contra la hepatitis B y el dengue.

En el caso de la hepatitis B, desde el área de inmunizaciones informaron que la situación ya fue comunicada al Programa de Inmunizaciones y que actualmente se encuentran a la espera de la llegada de nuevas dosis.

Según explicaron, la vacuna contra la hepatitis B tiene entre sus grupos prioritarios a personas embarazadas y adultos, aunque no existe un límite de edad para solicitarla. Cuando hay disponibilidad y corresponde su aplicación, la dosis puede ser colocada.

Desde los centros consultados remarcaron además la importancia de concurrir con el carnet de vacunación, ya que permite revisar qué dosis tiene cada persona y cuáles necesita para completar su esquema.

La situación es diferente con la vacuna contra el dengue. De acuerdo con la información obtenida durante el relevamiento, actualmente no hay dosis disponibles en los vacunatorios consultados.

Esto significa que quienes concurren para solicitar esa inmunización no pueden acceder a ella por el momento debido a la falta de stock.

Mientras se espera la reposición de las dosis contra la hepatitis B, el relevamiento vuelve a poner el foco en la disponibilidad de vacunas y en la necesidad de garantizar la continuidad de los esquemas de inmunización.