Suman más de 300 los casos confirmados de varicela en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto.

En Salta, en la última SE, se notificaron 3 casos de varicela. Desde que inició el año son 314 los pacientes diagnosticados con esta patología.

Se trata de enfermedad eruptiva, sumamente contagiosa, producida por el virus varicela-zóster. Puede contagiarse de varias formas, por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, lo que libera gotículas que contienen el virus. También, puede propagarse por contacto directo con el líquido vesicular o las secreciones respiratorias.

La varicela se puede prevenir con la aplicación gratuita de vacuna. La estrategia consta de dos dosis en la niñez, una a los 15 meses de vida y, la otra, a los 5 años de edad.

Una persona es contagiosa desde uno o dos días antes de aparecer la erupción hasta que se ha formado costra en todas las vesículas.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de transmisión secundaria de la varicela es alta, ya que entre el 61 % y el 100 % de las personas susceptibles a la infección la contraen tras la exposición al virus.