Enfermedades respiratorias: 85 hospitalizados en una semana

Ochenta y cinco personas fueron hospitalizadas en Salta por enfermedades respiratorias durante la última semana epidemiológica, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto. De ese total, dos pacientes requirieron internación en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública informó que en esos siete días se registraron 573 casos de enfermedades tipo influenza, 170 neumonías y 141 bronquiolitis en menores de 2 años.

En lo que va del año, la provincia acumula 21.455 enfermedades tipo influenza, 5.514 neumonías y 5.104 casos de bronquiolitis.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, indicó que entre los virus respiratorios que circulan en Salta se encuentran influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

No se registraron nuevas muertes por enfermedades respiratorias durante la semana. El acumulado anual se mantiene en dos fallecimientos.