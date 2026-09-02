La Municipalidad descartó obras sobre el predio del ex Colegio Nacional

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, negó que exista actualmente una obra definida para avanzar sobre terrenos del ex Colegio Nacional en el marco de un proyecto de ampliación de estacionamiento sobre pasaje Zorrilla.

La aclaración surgió luego de que la directora del colegio secundario 5080 Dr. Manuel de Castro, Claudia Perrone, advirtiera sobre el posible impacto que tendría una intervención en sectores utilizados por la institución, entre ellos aulas y canchas deportivas.

“No hay ninguna obra”, aseguró Viola. Según explicó, el Municipio únicamente envió notificaciones vinculadas con el muro ubicado sobre pasaje Zorrilla y descartó que exista, por ahora, una intervención en ejecución.

El funcionario sostuvo además que, si eventualmente se proyectara algún trabajo en ese sector, primero se convocará a la comunidad educativa. “Si se hace una intervención nos juntamos con la comunidad educativa, se charla”, afirmó.

De esta manera, Obras Públicas buscó llevar tranquilidad ante los cuestionamientos surgidos en los últimos días y remarcó que cualquier avance sobre el sector deberá ser previamente analizado y consensuado con las autoridades del establecimiento.