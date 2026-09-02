Salud mental bajo presión: Psicología tiene la agenda completa en Campo Caseros

El Centro de Salud N° 2 de Campo Caseros trabaja con alta demanda de atención psicológica. Su jefe, Gonzalo Acevedo, explicó en Pelo y Barba por Aries que la profesional incorporada recientemente al equipo tiene la agenda completa todos los días.

La atención no está limitada a situaciones extremas vinculadas con suicidio o autoflagelación. Acevedo señaló que también se incorporó un circuito de acompañamiento para pacientes crónicos, como personas con diabetes o hipertensión, además de vecinos que se acercan porque necesitan contención o una consulta con la psicóloga.

El dato cobra relevancia en un contexto provincial marcado por la preocupación sobre el acceso a la atención en salud mental. Esta semana se conoció que Salta registró cifras históricas de suicidios y que una mayoría de las personas fallecidas no había tenido asistencia profesional previa.

En paralelo, el centro recibe de manera frecuente a adolescentes de colegios cercanos que buscan métodos anticonceptivos y orientación sobre sexualidad. Acevedo contó que los jóvenes solicitan preservativos, anticonceptivos para mujeres y turnos para ginecología, obstetricia y clínica médica.

“No vienen por patología, sino que vienen para consulta, a veces sobre la sexualidad, porque tienen sus dudas”, explicó. Para Acevedo, la difusión de información y las campañas de prevención ayudan a que los adolescentes tomen la decisión de acercarse al sistema de salud.

El establecimiento cuenta con preservativos para entrega gratuita y otros métodos anticonceptivos. Acevedo recordó que en un momento instalaron un dispenser de preservativos de libre acceso, pero algunos eran retirados como juego y luego aparecían inflados en la calle, por lo que actualmente la entrega se realiza directamente a quienes los solicitan.