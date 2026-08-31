Motociclistas, otra vez mayoría: fueron 45 de los 54 accidentados viales del fin de semana

Los motociclistas volvieron a concentrar la mayor parte de los siniestros viales atendidos en el hospital San Bernardo. Durante el fin de semana, 45 de los 54 pacientes accidentados en el tránsito circulaban en moto, lo que representa más del 83% de los casos.

Según el balance difundido por el Ministerio de Salud Pública, también fueron asistidos cuatro ciclistas, cuatro automovilistas y un peatón. En total, el hospital recibió 153 personas accidentadas por distintas causas.

La guardia del San Bernardo contabilizó 845 consultas, de las cuales 663 fueron ambulatorias y 157 requirieron hospitalización. Además, se realizaron 43 cirugías y 47 pacientes llegaron derivados desde otros centros sanitarios.