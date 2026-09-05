Pasos fronterizos de Salta: no hay cruce vehicular hacia Chile y siguen abiertos Bolivia y Paraguay

Salta no cuenta este sábado 5 de septiembre con un paso vehicular habilitado hacia Chile por sus cruces cordilleranos, mientras que las conexiones internacionales hacia Bolivia y Paraguay permanecen operativas.

El Paso de Sico está cerrado al tránsito, con temperaturas previstas entre -3 °C y 9 °C y viento de 34 km/h. En tanto, Socompa está habilitado exclusivamente para transporte ferroviario, por lo que tampoco permite el cruce de vehículos particulares. Allí se informaron vientos de 68 km/h.

La alternativa habitual por Paso de Jama, en Jujuy, también está cerrada debido a las condiciones meteorológicas. El reporte indica temperaturas de hasta -4 °C y vientos de 81 km/h, con riesgo de barro, nieve y hielo en sectores de altura.

El panorama es diferente hacia Bolivia. El cruce mediante chalanas en Aguas Blancas funciona de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional permanece habilitado las 24 horas para peatones y vehículos. Salvador Mazza y Los Toldos también funcionan durante las 24 horas.

Hacia Paraguay, el paso internacional de Misión La Paz está operativo de 7 a 20. Allí se anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre 16 °C y 23 °C y viento de 16 km/h.

En cuanto al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, opera con normalidad.

Desde Defensa Civil recomiendan verificar nuevamente el estado de cada paso antes de iniciar un viaje, especialmente hacia Chile, debido a los fuertes vientos y a la posibilidad de cambios por las condiciones meteorológicas.