Minería: capacitarán en la Capital según los perfiles que realmente demandan las empresas

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron desarrollar capacitaciones orientadas a los perfiles que actualmente demanda la actividad minera, con propuestas destinadas a trabajadores, técnicos, profesionales y vecinos interesados en incorporarse al sector.

El convenio fue firmado por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, y prevé cursos, talleres, diplomaturas y otras instancias de formación que se articularán a través de la Escuela de Emprendedores.

Mena Muñoz explicó que la expansión minera requiere personal no solo operativo, sino también supervisores, geólogos, ingenieros y encargados. Uno de los objetivos será coordinar la oferta formativa con las necesidades concretas de las empresas.

La intención, remarcó el dirigente, es evitar capacitaciones que generen expectativas laborales sin correlato con la demanda real del sector y orientar los contenidos hacia puestos y especialidades con posibilidades efectivas de inserción.