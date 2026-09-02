Se mantienen los precios en el mercado San Miguel
Con el inicio de un nuevo mes, la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) realizó un relevamiento de precios de frutas, verduras y hortalizas en el mercado San Miguel, donde la mayoría de los productos mantuvieron sus valores respecto a agosto.
El relevamiento refleja el esfuerzo cotidiano de los puesteros, que trabajan para mantener una oferta amplia de productos frescos y de estación, buscando brindar alternativas para distintos presupuestos.
Quienes deseen acceder a las ofertas y promociones podrán acercarse a los anexos ubicados en Ituzaingó 134 y 20 de Febrero 37, ambos espacios funcionan de 8 a 14 y de 17 a 21:30.
Precios de frutas:
-Pomelos 7 x $2.000
-Papaya $3.600 el kilo
-Frutilla $4000 y $5000 el kilo
-Mandarinas 15 unidades x $2.000
-Bananas $4.000 y $5.000 la docena
-Tangerina $2.000 la docena
-Manzana roja $3.000 el kilo
-Manzana verde $3.000 el kilo
-Manzana arenosa $4.000 el kilo
-Limones $2.000 la docena
-Naranja $2.000 la docena
-Pera de agua $3.000 el kilo
-Kiwi $8.000 y $9.000 el kilo
-Mandarina 15 u x $2.000
-Bergamota $4.000 la docena
-Bergamota 8 x $2.000
-Uva negra, importada $10.000 el kilo
-Palta cuero sapo $6.000 el kilo
– Arándanos $4.000 la bandejita
-Piña, ananá $8.000 la unidad
-Kinoto $2.000 el kilo
Precios de verduras y hortalizas:
-Papas $1.500 el kilo
-Cebolla $1.500 el kilo
-Coreanitos $1.500 el kilo
-Zapallo brasilero, cabutia $1.500 el kilo
-Zapallo amarillo $1.500 el kilo
-Zapallitos verdes $1.000 el kilo
-Zapallo Zucchini $2.000 el kilo
-Tomate $1.500 y $1.000 el kilo
-Tomate cherry $2.000 el kilo
-Lechuga mantecosa $1.000 la unidad
-Lechuga crespa $1.000 la unidad
-Lechuga perezosa $1.000 la unidad
-Lechuga repollada $1.500 la unidad
-Repollo $2.000 y $3.000 la unidad
-Brócoli $3000 la unidad
-Coliflor $3.000 la unidad
-Puerro $1.000 cada uno
-Rúcula $1.500 cada una
-Achicoria $1.000 el atado
-Espinaca $1.500 el atado
-Rabanito $1.500 el atado
-Cebolla de verdeo $1.000 atadito chico
-Remolacha $2.000 el paquete
-Apio la cuarta $1.000, la planta $3.000
-Choclos amarillo $1.5000 la unidad
-Choclo capia $1.5000 cada uno
-Zanahoria $2.000 el kilo
-Batata $2.000 el kilo
-Arvejas $3.000 el kilo
-Chauchas $3.000 el kilo
-Acelga $2.000 el atado
-Habas$3.000 el kilo
-Ají $1.000 el cuarto
-Zanahoria $2.000 el kilo
-Berenjena $2.000 el kilo
-Pimiento verde $2.000 el kilo
-Pimiento rojo $4.000 el kilo
-Pepino $2.000 el kilo
-Papines $3.000 el kilo
-Batata $2.000 el kilo
-Maní con cáscara $4.000 el kilo
-Mix para sopa, bandeja $2.000
-Maní $4.000 el kilo
-Repollito de Bruselas $4.000 el kilo
-Ajo $1.000 el kilo