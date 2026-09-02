Deudas en las familias: el Gobierno envía economistas a frenar proyectos contra bancos y billeteras
Política02/09/2026
Fueron citados al Congreso para analizar 34 proyectos que buscan un alivio sobre las familias.
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Entre faltazos y pedidos de último momento, el bloque que conduce Patricia Bullrich no se garantizó las firmas para llevar el texto al recinto.
“No son gastos, es inversión”: Sáenz defendió priorizar la seguridad cuando “la plata no alcanza”
Ivana ChañiPolítica02/09/2026
El Gobernador afirmó que al asumir encontró vehículos “destruidos, obsoletos y sin funcionar” y defendió la inversión en seguridad.
Sáenz: “Vienen de Buenos Aires y La Rioja a decirnos cómo hacer política”
Ivana ChañiPolítica02/09/2026
El Gobernador cuestionó a quienes “no viven en la provincia” y defendió su gestión: “Nosotros estamos en la cancha todos los días".
Unas 50 personalidades presentaron una petición ante el Consejo de París y también reclamaron que no haya recepción oficial ni distinciones para el Presidente.
Sáenz encabezará hoy la incorporación de 300 policías y 151 móviles
Ivana ChañiPolítica02/09/2026
El acto será a las 10 en el Campo Histórico de la Cruz. Se sumarán 121 motos y 30 cuatriciclos para reforzar la seguridad.
El diputado destacó la interlocución del gobernador con Economía, Interior y Capital Humano, y afirmó que su prioridad es defender los intereses de la provincia.
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Melina SolaJudiciales01/09/2026
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