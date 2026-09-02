Deudas en las familias: el Gobierno envía economistas a frenar proyectos contra bancos y billeteras

La "guerra" por la morosidad tendrá un nuevo capítulo este miércoles en el Congreso. El Gobierno convocó una reunión informativa para las 13.30 y citó a un "pelotón" de economistas y exfuncionarios con la misión de convencer a los legisladores vacilantes de que rechacen los 34 proyectos que buscan un alivio para las familias endeudadas y proponen regulaciones a los bancos y billeteras.

La sesión en la sala de reuniones del segundo piso del edificio Anexo “C” de Diputados comenzará con la exposición de los autores de las iniciativas y luego será el turno de los técnicos, un seleccionado de jefes de think tanks, consultoras y exfuncionarios del Banco Central vinculados al peronismo, el macrismo y el oficialismo, cuyo objetivo será desinflar la sesión convocada por la oposición para el miércoles próximo.

La maniobra se enmarca en el operativo puesto en marcha en la reunión de Gabinete de la semana pasada, donde Javier Milei reapareció en escena y ratificó que la mora que afecta a casi 6 millones de personas es "un asunto entre privados". Allí, Patricia Bullrich propuso transparentar el costo real de los créditos. Luego, Luis Caputo anunció créditos hipotecarios financiados por ANSeS y con topes en las tasas, mientras el BCRA publicó "consejos" para tomar deudas.

Ahora, la tropa de especialistas convocada al Congreso estará integrada por el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina; el extitular de ANSES durante la gestión Milei y actual presidente del IERAL vinculado al peronismo cordobés, Osvaldo Giordano, y el exdirector del BCRA e integrante de la consultora Hyperion, cercano al equipo de Federico Sturzenegger, Mariano Flores Vidal.

También fue invitado al exdirector del BCRA cercano al exministro de Economía Alfonso Prat Gay, Pablo Curat; el economista y exdiputado nacional por la UCR/JxC Martín Tetaz; el miembro de la consultora FMyA (dirigida por Fernando Marull), Víctor Ruilova; el doctor en Ciencias Económicas y defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Arturo Pozzali; y el abogado y miembro de la Cámara Argentina Fintech, Matías Huala.

Los expositores citados en su mayoría por La Libertad Avanza y en menor medida por bloques aliados (Provincias Unidas, PRO y UCR) comparten la postura oficial de no intervenir con regulaciones que limiten la expansión del crédito, eximen en general al gobierno de la responsabilidad por el aumento récord de la mora y, en algunos casos, aceptan medidas que aumenten la transparencia del mercado.

Según un informe del IERAL, la morosidad de las familias aumentó con fuerza en los últimos dos años, pero el problema no sería un exceso de endeudamiento sino, por el contrario, la escasa profundidad del mercado de crédito argentino. El trabajo señala que el crédito bancario al sector privado equivale apenas al 16% del PBI, frente a cerca del 75% en Brasil y Chile.

Para el think tank, el cambio de régimen económico produjo una fuerte expansión del crédito en 2024, pero la rápida caída de la inflación eliminó el mecanismo de licuación de deudas, mientras que las tasas reales se mantuvieron elevadas. En ese contexto, los ingresos debilitados, tasas altas y cuotas más pesadas llevó la irregularidad en los hogares aumentó del 12,77% al 12,94% en julio.

En línea con los bancos y fintech, varios de los economistas citados coinciden en que la mora es un "fenómeno transitorio". "En economías con baja profundidad financiera como sufre la Argentina, regulaciones voluntaristas o excesivamente rígidas generan el efecto contrario al buscado: menor disponibilidad de financiamiento. Esto conduce a menor acceso al financiamiento y mayores costos", afirma el IERAL.