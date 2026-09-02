“Se endeudan para pagar deudas”: alertan por el deterioro económico de las familias salteñas

El diputado provincial Luis Mendaña advirtió sobre el crecimiento del sobreendeudamiento entre trabajadores y sectores medios de Salta y puso el foco en una dinámica que refleja el deterioro de la economía familiar: cada vez más personas recurren a nuevos créditos no para consumir, sino para pagar deudas anteriores.

“Estamos entrando en una situación límite, tenés que salir de la zona de confort, a tener conversaciones diferentes”, sostuvo el legislador al analizar la problemática.

Mendaña describió un escenario en el que empleados públicos, trabajadores independientes y familias de clase media acumulan compromisos financieros y utilizan nuevas herramientas de crédito para sostener pagos que ya no logran afrontar con sus ingresos habituales. “Se endeudan para poder pagar las deudas”, resumió.

El fenómeno marca un cambio en el uso del financiamiento. El crédito, que tradicionalmente podía estar asociado a la compra de bienes o a gastos extraordinarios, comienza a funcionar como una herramienta para cubrir cuotas, servicios, consumos cotidianos y obligaciones acumuladas. El riesgo es que ese mecanismo genere una cadena cada vez más difícil de cortar.

La situación había llegado a la Cámara de Diputados a través de un proyecto que buscaba instalar el sobreendeudamiento como un problema que requiere respuestas del Estado. Sin embargo, la iniciativa no fue tratada durante la sesión de este martes.

Mendaña sostuvo que el tema requiere ampliar la discusión y buscar alternativas que permitan a las familias ordenar sus compromisos financieros sin tener que recurrir permanentemente a nuevos préstamos.

El planteo vuelve a exponer una de las consecuencias sociales de la pérdida de capacidad de pago: familias que destinan una porción creciente de sus ingresos a cancelar obligaciones y que encuentran en el endeudamiento una salida inmediata que, en muchos casos, termina profundizando el problema.