La nueva cruzada de Sturzenegger, ahora contra el “compre local” de las provincias

El ministro desregulador Federico Struzenegger salió al cruce de las propuestas de “compre local” que impulsan algunas provincias para favorecer la venta de materiales e insumos locales a las grandes empresas (varias de ellas multinacionales) que operan allí.

El funcionario encargado de borrar la intervención del Estado en cualquier intersticio empresarial afirmó que los emprendimientos provinciales atentan contra el desarrollo de compañías a gran escala y sostuvo que ello hará “que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”.

“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó Sturzenegger durante la apertura del foro “Vientos de Cambio” que organiza la Fundación Libertad y Progreso y se desarrolla en un hotel céntrico.

Contra los gobernadores

El mensaje del ministro es una afrenta a todos gobernadores, pero golpea con más fuerza en los aliados que a menudo negocian y proveen votos en el Congreso a las iniciativas del oficialismo.

Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) son algunos de los mandatarios que desde hace meses impulsan acuerdos con las multinacionales para la asociación con proveedores locales.

De hecho, a mediados de agosto pasado, hubo una reunión al respecto en el Consejo Federal de Inversiones. Allí, el mandatario catamarqueño expresó ante representantes de multinacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que “el verdadero crecimiento minero se logra trabajando codo a codo con las pymes locales, las empresas y las cámaras de proveedores”.

El objetivo que persiguen es equilibrar la competitividad industrial, favorecer la utilización de recursos provinciales y aumentar la contratación de mano de mano de obra local, entre otros.

“Limita el uso de los derechos de propiedad”

Pero según el gobierno Javier Milei, esas iniciativas irían a contramano de los efectos que se pretenden a partir de la sanción del RIGI y la modificación (judicializada) de la Ley de Glaciares, que apuntan a favorecer el extractivismo.

Por eso, Sturzenegger salió una vez más a expresarse en contra de los intereses nacionales y de los proyectos de compre local de los gobernadores. Su argumento es que “una regulación limita el uso de los derechos de propiedad”.

El Ministerio de la Felicidad

En su discurso, el ministro sostuvo también que “la defensa del derecho de propiedad es el programa de crecimiento” del gobierno de Javier Milei. “El Presidente dice que una de las maneras fundamentales de defender los derechos de propiedad es mantener el superávit fiscal”, argumentó.

Luego prometió que la economía crecerá 2,7 por ciento en 2026 y 3 por ciento en 2027, con lo cual e PBI se habrá expandido durante los cuatro años de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

También puso el foco en la intención del Gobierno de fomentar las inversiones en inteligencia artificial porque será uno de los motores de crecimiento del futuro.

“Mi ministerio es el de la felicidad”, bromeó al finalizar su exposición el responsable de múltiples ajustes y despidos.

Página12