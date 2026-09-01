Fracasó la paritaria universitaria: el Gobierno ofreció 3% y los gremios anunciaron un paro para este miércoles

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes universitarios terminó este martes sin acuerdo, luego de que las autoridades nacionales ofrecieran un aumento salarial del 3% para septiembre. Desde el Frente Sindical Universitario calificaron al ofrecimiento de “vergonzoso” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien participó del encuentro como representante de Fedun.

La reunión se realizó en el marco de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, una instancia contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. El principal punto de conflicto fue la diferencia entre el incremento planteado por el Ejecutivo y la recomposición que reclaman los gremios a partir de lo establecido por esa norma.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la propuesta oficial fue “un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre”, a sumarse al “incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio”.

Nuevo paro docente

Los gremios que forman parte del Frente Sindical Universitario rechazaron el “vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

En la reunión, los gremios plantearon que en el acta del 10 de junio se había comprometido la constitución de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados, pero que no se avanzó en ese sentido. También cuestionaron “la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales”.

“Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, explicó Chevalier.

También recordó que “el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

TN