“No se puede hacer magia”: Olmedo bancó a Milei y apuntó contra Sáenz por los fondos

Alfredo Olmedo respaldó el horizonte de 20 años planteado por Javier Milei para transformar la Argentina y, al mismo tiempo, cuestionó con dureza al Gobierno de Gustavo Sáenz por el manejo de los recursos que llegan desde Nación.

El presidente de La Libertad Avanza en Salta aseguró que el Gobierno nacional envía partidas presupuestarias extraordinarias a la Provincia y puso en duda que esos fondos sean distribuidos entre los municipios. “El Presidente está ayudando con partidas presupuestarias extras que le manda al gobernador, que el gobernador por ahí no las reparte entre los intendentes”, afirmó.

Olmedo fue más allá y sostuvo que, según la información que maneja, existirían transferencias pendientes hacia la Municipalidad de Salta. “Tengo entendido que le deben dos coparticipaciones al intendente”, señaló. Luego lanzó la pregunta más fuerte del tramo: “¿Por qué no reparten la plata que viene de Buenos Aires?”.

Para reforzar su planteo, mencionó obras financiadas por Nación, entre ellas el Puente Vaqueros y trabajos sobre la Ruta 34. En ese marco, cuestionó la situación financiera provincial y afirmó: “Si usted está en emergencia, está quebrado”. Según su lectura, la necesidad de asistencia nacional demuestra las dificultades económicas que atraviesa Salta.

A partir de allí, Olmedo defendió los tiempos planteados por Milei para recuperar la economía. “Milei pidió 20 años. Lleva dos años y ya lo critican por todos lados”, sostuvo. Recordó además que el Presidente habló de ese plazo para convertir a la Argentina en una potencia comparable con países como Suiza o Alemania.

El dirigente reconoció que todavía “falta dinero circulante”, pero aseguró que el Gobierno nacional está tomando medidas para reactivar la economía a través del RIGI, la minería, el agro y su política monetaria. “¿Usted quiere que todo lo que destruyeron lo acomode en el menor tiempo posible? No se puede hacer magia”, concluyó.