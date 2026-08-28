Eclipse en Piscis: qué signos habrían sentido con más fuerza sus efectos

El reciente eclipse podría haberse sentido con mayor intensidad entre las personas de Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, según explicó la astróloga Florencia en diálogo con Aries.

La especialista señaló que, al producirse en Piscis, los signos que integran la denominada “cruz mutable” fueron los que, desde la interpretación astrológica, pudieron atravesar movimientos más profundos durante este período.

“Al ser en el signo de Piscis, que es un signo mutable, por lo general todos los signos de la cruz mutable estuvieron en esta época con una intensidad un poco más profunda”, explicó.

Según detalló, algunas personas pudieron experimentar mayor actividad mental, dificultades para dormir o una sensación de quedar atrapadas en determinados pensamientos. Aclaró, sin embargo, que la forma en que cada individuo atraviesa estos procesos depende de su carta natal.

Florencia sostuvo además que, dentro de la astrología, durante los eclipses no se recomienda realizar rituales, sino observar y transitar el momento. “Son energías de mucha transformación colectiva e individual”, señaló.

La astróloga explicó que la influencia atribuida a este eclipse no finalizaría inmediatamente, sino que se extendería hasta el próximo ciclo de eclipses, aproximadamente durante seis meses.

“Este año tuvimos un montón de cierres de ciclos e inicios de ciclos”, afirmó, al describir una etapa vinculada simbólicamente con transformaciones, finales y nuevos comienzos.

En su análisis, relacionó este proceso con el paso de Piscis hacia Aries. Mientras Piscis representaría simbólicamente una etapa de gestación y cierre, Aries estaría asociado al nacimiento y al inicio de un nuevo ciclo.

Florencia consideró además que estos movimientos pueden interpretarse tanto en el plano individual como colectivo, con períodos de incertidumbre, adaptación y cambios en vínculos, decisiones y proyectos.

Según esta mirada astrológica, los próximos meses continuarán atravesados por un proceso de transformación, cuyos efectos serían diferentes para cada persona de acuerdo con su carta natal y sus circunstancias particulares.