Tras 17 meses, identificaron a la docente desaparecida en La Silleta

María Angélica Romero, la docente de 64 años que había sido vista por última vez el 12 de marzo de 2025 en La Silleta, fue identificada a partir de los restos óseos encontrados meses atrás en una finca de El Encón Grande.

La confirmación, según publicó Infobae, surgió de los estudios genéticos realizados sobre los restos hallados en la zona del río Arenales. El resultado fue comunicado por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y a la familia.

Romero había salido de su casa sin documentación, dinero ni pertenencias y desde entonces se desplegaron numerosos rastrillajes en La Silleta, El Encón y sectores cercanos al río, sin resultados concluyentes.

El hallazgo que cambió el rumbo de la causa se produjo cuando un trabajador encontró un cráneo mientras reparaba un alambrado en una finca. La investigación quedó en manos de los fiscales Luján Sodero y Daniel Escalante, con intervención del CIF.

Con la identificación genética, la búsqueda quedó formalmente cerrada, aunque todavía no trascendieron detalles sobre las circunstancias de la muerte.