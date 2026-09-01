Tenía tobillera, se acercó a 12 metros de su pareja y quedó con prisión preventiva

Un hombre de 23 años quedó con prisión preventiva por 20 días luego de que la Fiscalía ampliara la imputación en una causa por violencia de género. El acusado ya tenía colocada una tobillera electrónica y debía respetar una prohibición de acercamiento de 300 metros a su pareja.

La investigación incorporó registros del Sistema Único de Monitoreo de Agresores (SUMA), que detectó distintas aproximaciones al domicilio de la víctima. En una de ellas, ocurrida el 30 de julio, el hombre llegó a estar aproximadamente a 12 metros, por lo que debieron comunicarse con él para exigirle que se retirara.

Según la denuncia, también habría enviado por Instagram audios con amenazas de muerte y protagonizado episodios de violencia física y psicológica durante enero. La víctima relató que en una oportunidad habría sido tomada del cabello, arrojada sobre una cama y pateada en la espalda.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Clelia Poma, amplió provisionalmente la acusación por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacción y seis hechos de desobediencia judicial. El juez Eduardo Raúl Sángari hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva.