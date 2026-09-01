Volverán a ser juzgados los empresarios mineros absueltos en la causa AFIP Salta

Luego de la detención de Resnick Brenner, jefe Regional de la AFIP en Salta, por la confirmación de la condena de la Corte Suprema de Justicia, los empresarios mineros que habían sido absueltos en primera instancia deberán ser juzgados. Así lo explicó a Aries el fiscal Carlos Amad. Se trata del dueño de la empresa Minera Santa Rita SRL, Pablo Daniel Haddad, y al contador de esa firma, Federico Guijarro Jiménez quienes habrían pagado más de un millón de pesos a los funcionarios condenados.

El fiscal indicó que tras la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Salta en 2023 —que condenó a Resnick Brenner a 4 años y a Nicolás Fili , quién se desempeñaba como jefe del Área Jurídica de la AFIP a 3—, había apelado dos puntos del fallo: la absolución de Haddad y su contador, acusados de cohecho, y la falta de aplicación de la figura de concusión. La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón en ambos planteos, anuló las absoluciones y confirmó las condenas ya dictadas. Las defensas llevaron el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó los recursos y dejó recientemente firme la decisión.

De qué se los acusa

Además de pagos a los funcionarios, según la hipótesis fiscal, el esquema investigado con los empresarios mineros consistía en presentar facturación perteneciente a otras firmas proveedoras que, en los hechos, pertenecían al mismo grupo comercial. El objetivo era abultar el crédito fiscal para reclamar un reintegro mayor de IVA por actividad exportadora.

Esto pudo ser confirmado por Guillermo Oro, quién fue el sucesor de Resncik en la AFIP. Oro testificó ante el Tribunal que esa modalidad pudo ser detectada de los informes internos del organismo, en los que surgía que los acusados intentaban mostrar a las empresas proveedoras como solventes e independientes, cuando estaba claro que dependían comercialmente de la firma principal.

Haddad dueño de la minera Santa Rita

La causa se destapó a partir del testimonio del empresario salteño Freddy Tejerina, quien declaró haber pagado en 2015 a Resnick Brenner y a Fili dos cuotas de 500 mil pesos —de un total de 1,5 millones exigidos— a cambio de que cesaran los controles impositivos sobre su empresa. Según su testimonio durante el juicio, tras el primer pago dejó de recibir requerimientos de la AFIP y se levantó el bloqueo del CUIT de una de sus firmas que atravesaba serios problemas tributarios Wicap SA, la cual tenía bloqueada el CUIT.

Un nuevo tribunal, la misma causa

En el 2023 el TOF 2 que dictó la primera condena estaba compuesto por el juez Domingo Batule, quién presidió el debate, acompañado por los vocales interinos Marta Liliana Snopek y Federico Santiago Díaz.

Con las absoluciones anuladas, deberá conformarse un nuevo tribunal para dictar sentencia sobre los empresarios mineros. No se trata del mismo cuerpo que llevó adelante el juicio original: uno de los jueces se jubiló y otros dos se excusaron. El tribunal quedará integrado por la jueza Alejandra Cataldi, el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy Diego Mateucci y un tercer magistrado oriundo de Catamarca. Institucionalmente sigue siendo el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, pero con otra composición.

Ese tribunal tendrá una doble tarea: además de resolver la situación de los empresarios mineros, deberá dictar sentencia por dos delitos que habían quedado sin resolver respecto de Resnick Brenner.