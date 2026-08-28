No hubo acuerdo en el Consejo del Salario y el Gobierno fijará el aumento: CGT y CTA abandonaron la sesión

Este viernes, el sector privado, el Gobierno y los representantes de los trabajadores se reunieron por primera vez en el año para definir una nueva suba del salario mínimo, hoy estancado en $ 376.600 mensuales.

Sin embargo, el encuentro se levantó luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril.

Se produjo en un momento en el que el Gobierno pretendía comenzar a movilizar su política salarial, caracterizada por el “planchado” de paritarias en torno al 2% mensual como ancla para contener la inflación, para llevar el salario mínimo de los trabajadores de convenio a al menos $ 1.070.000 brutos ($ 1 millón en mano).

En particular, esto afectaría a los rubros de menor poder adquisitivo: UOCRA, maestranza, Sanidad, gastronómicos y varios más con salarios básicos de convenio por debajo de ese monto.

La iniciativa oficial se transmitió en conversaciones reservadas entre funcionarios del Ejecutivo y referentes de los sectores empresariales y gremiales.

Con la mira puesta en una mejora del poder adquisitivo y de consumo de cara al año electoral, el objetivo particular del Gobierno es atender la situación de aquellos sectores cuyos salarios quedaron más rezagados, los cuales tiene identificados.

Sin embargo, esta pretensión del Gobierno deberá pasar la prueba de las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras del sector, las dos partes que definen los acuerdos, mientras que la Secretaría de Trabajo solo se encarga de homologar los acuerdos.

Cabe señalar que la idea es alcanzar el piso salarial de $ 1 millón con el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos porcentuales, que mantendrán la línea del 2%.

El valor del Salario Mínimo hoy y dónde impacta

Hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no es referencia para los trabajadores conveniados: en la práctica, los ingresos son superiores a los magros $ 376.600 mensuales que la ley dispone como básico.

Es que, en la actualidad, este número se encuentra casi $ 130.000 por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT), de $ 506.381 para julio, por lo que hace rato no rige en negociaciones salariales oficiales.

Hoy en día, su actualización resulta más relevante para los valores de ciertos programas sociales, los cálculos de contribuciones de cooperativas y otras prestaciones legales.

Además, la reunión previa -a partir de las 10 horas- será particularmente relevante para calcular la Prestación por Desempleo que paga el Estado, la cual supone el 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese, pero con topes máximos y mínimos dispuestos en acuerdo.

Pese a su poco impacto en el bolsillo de los trabajadores, el Gobierno nunca convocó este año a una reunión del Consejo del SMVM, lo que dejó aún más atrás al mínimo.

Es que, luego de que en el encuentro del pasado 26 de noviembre no se llegara a un acuerdo entre las partes, el Gobierno definió de forma unánime un esquema de subas en 10 tramos hasta agosto de 2026, lo que llevó al SMVM al valor actual.

Cronista