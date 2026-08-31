Argentina exportó US$5.191 millones a Europa y alcanzó su mejor nivel desde 2022

Las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea alcanzaron US$5.191 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento del 19% frente a los US$4.365 millones registrados durante el mismo período del año pasado.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se trata del tercer mayor registro de los últimos 14 años para los primeros siete meses del año y del nivel más alto desde 2022. El resultado se ubicó además alrededor de un 12,5% por encima del promedio de la última década.

El crecimiento coincide con la aplicación provisoria del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde el 1° de mayo. Si se considera solamente el período posterior a esa fecha, entre mayo y julio Argentina exportó al bloque europeo US$2.476 millones, un 13,1% más que durante los mismos tres meses de 2025.

El acuerdo establece una reducción o eliminación progresiva de aranceles para distintos productos y mejora las condiciones de ingreso al mercado europeo. Algunos sectores agroindustriales acceden además a cupos específicos con preferencias arancelarias, entre ellos la carne bovina, la miel, los huevos, el arroz y el etanol.

Entre los productos argentinos que vienen mostrando mayor dinamismo aparecen precisamente miel, huevos, carne bovina, arroz, etanol y productos pesqueros. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó una fuerte participación argentina dentro de varios de los cupos previstos por el nuevo esquema comercial.

El dato de enero a julio, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente al acuerdo, ya que incluye cuatro meses anteriores a su entrada en vigencia. Los próximos registros permitirán medir con mayor precisión cuánto impacto tienen las nuevas condiciones arancelarias sobre las exportaciones argentinas hacia Europa.