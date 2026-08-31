Caputo defendió el plan económico a la espera de nuevos apoyos del Tesoro de EEUU y el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, inició este lunes su participación en la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20, en Estados Unidos. Durante ese evento, espera tener dos encuentros clave que den respaldo al programa económico: con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

El funcionario fue el orador principal de la sesión dedicada al crecimiento, una de las prioridades de esta edición de la cumbre que reunirá a los presidentes del G20 en Miami, en diciembre.

Durante su exposición, Caputo puso especial énfasis en promover el crecimiento económico y fortalecer la participación del sector privado en las discusiones.

El ministro destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada.

Caputo señaló que la Argentina redujo el gasto público un 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y apuntó a eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del Banco Central. Además, comentó, se redujeron impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI en el marco de una profunda desregulación de la economía.

Además, destacó las reformas recientemente aprobadas, entre ellas la laboral, orientada a incrementar la formalidad, y la que debate el Congreso para la nueva carta orgánica del Banco Central, que fortalece su independencia y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro.

Caputo enfatizó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía más competitiva que fortalezca el comercio internacional.

En ese sentido, destacó los resultados del RIGI, que cuenta con proyectos aprobados cercanos a US$50.000 millones, mientras otros proyectos por unos US$150.000 millones están en evaluación.

Caputo destacó que Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un contexto de superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

Finalmente, el ministro sostuvo que la participación del sector privado debe continuar siendo un componente central de la agenda del G20. En ese sentido, planteó la necesidad de mantener un diálogo sostenido entre gobiernos y empresas para identificar restricciones, impulsar reformas de alto impacto y generar condiciones que favorezcan la inversión y la innovación.

La agenda de Caputo en el G20: a la espera de Bessent y la jefa del FMI

El titular del Palacio de Hacienda viajó a Carolina del Norte junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, para participar de diferentes debates.

En ese contexto, hay expectativas de que se produzcan reuniones con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco del evento.

No se informó oficialmente el momento preciso en el que podrían suceder las reuniones en Asheville, donde Bessent es el anfitrión del encuentro.

La reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales, que se desarrolla en Asheville este lunes 31 y martes 1 de septiembre, es preparatoria para la cumbre de mandatarios del G20, que tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral Miami.

En paralelo, el calendario contempla la Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar el martes en Raleigh-Durham, Carolina del Norte.

Durante el encuentro también analizarán los desequilibrios fiscales entre naciones, las criptomonedas y su regulación, en un entorno de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca o la propia deuda estadounidense.

“Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales”, explicó un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense, el cual asegura que el gobierno de Donald Trump ha colocado en el centro de su agenda económica tanto la inversión corporativa como el rol proactivo del sector privado.

Según pudo saber TN, Caputo estará de regreso en la Argentina el miércoles para participar de una charla en el marco del evento “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. El viernes, en tanto, estará en la Convención Anual del IAEF.

El encuentro de Bausili con el embajador argentino en Estados Unidos

Antes, Bausili se encontró con el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.

“Qué privilegio compartir ideas y perspectivas sobre la transformación económica de Argentina y la visión de Milei. Un público extraordinario y un nivel de interés extraordinario en Argentina. Discutimos cómo el presidente Milei, el ministro Luis Caputo y el gobernador Santiago Bausili han logrado romper el ciclo de inestabilidad macroeconómica que definió a Argentina durante décadas”, expresó Oxenford en su cuenta de X.

Y agregó: “El punto de partida fue simple pero fundamental: la disciplina fiscal. La estabilidad fiscal creó las condiciones para la estabilidad monetaria; la estabilidad monetaria está restaurando la predictibilidad y la confianza. Y la confianza es lo que permite que regrese la inversión”.

TN