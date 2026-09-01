Caso turistas francesas: enviaron a Francia tres muestras biológicas para nuevos análisis genéticos

Tres muestras biológicas vinculadas a la investigación por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron trasladadas a Francia para ser sometidas a nuevos análisis técnico-científicos. La medida busca obtener perfiles o datos genéticos que permitan avanzar en la causa.

La Unidad Fiscal, integrada por María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín, solicitó un exhorto internacional para que la Justicia francesa autorice al Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional de Francia a recibir y analizar el material que permanecía bajo custodia del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

Entre las muestras seleccionadas existen fracciones espermáticas y epiteliales. Según informó el Ministerio Público Fiscal, serán procesadas con la tecnología disponible en el laboratorio francés como parte de una nueva etapa de la investigación.

La jueza de Garantías Silvia García Tabera ordenó librar el exhorto a las autoridades judiciales francesas. Las muestras fueron trasladadas a la Embajada de Francia el viernes 28 de agosto por el fiscal Pablo Paz y, al día siguiente, fueron llevadas a Francia por el teniente coronel Vincent Audont, agregado de Seguridad Interior de la representación diplomática francesa.