La Corte pidió casi $500.000 millones para funcionar en 2027

La Corte Suprema de Justicia solicitó un presupuesto de $495.049.855.166 para el ejercicio 2027 y proyectó una planta de personal de 4.732 cargos.

La decisión quedó formalizada mediante la Acordada 22/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El máximo tribunal también aprobó su plan de obras para el próximo año y dispuso la remisión de la documentación correspondiente para incorporarla al proyecto de Presupuesto nacional.

La acordada recoge el cálculo de gastos y recursos aprobado previamente por la Corte y ordena tramitarlo junto con el presupuesto elaborado por el Consejo de la Magistratura.

El monto constituye el requerimiento presupuestario del máximo tribunal para 2027 y no una asignación definitiva, que deberá quedar incluida en la ley sancionada por el Congreso.

La Corte también solicitó conservar la disponibilidad de determinados remanentes de recursos de ejercicios anteriores para financiar necesidades del Poder Judicial.

La resolución fue firmada por los integrantes del máximo tribunal en ejercicio de sus facultades de administración y elaboración presupuestaria.

Con información de Noticias Argentinas