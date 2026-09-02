En el Día de la Industria, Lamelas apoyó a Milei y prometió capital estadounidense

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, respaldó este miércoles las políticas económicas del presidente Javier Milei, a las que calificó como “valientes”, y ratificó el apoyo de su país para acompañarlas con inversiones, tecnología y generación de empleo.

A través de su cuenta de X, el diplomático sostuvo: “El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina”.

“En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”, agregó Lamelas.

El embajador acompañó su publicación con una imagen en la que destacó el potencial del país y señaló: “Argentina tiene recursos extraordinarios, pero su mayor recurso siempre será su gente”.

El respaldo se suma a otro mensaje publicado por Lamelas este martes, cuando destacó el ordenamiento de la macroeconomía bajo la administración libertaria.

“La macroeconomía se está ordenando bajo el liderazgo del presidente Milei. La disciplina fiscal está rompiendo décadas de inestabilidad”, afirmó.

En esa oportunidad, el representante estadounidense sostuvo que “el próximo capítulo es la formación de capital” y mencionó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la necesidad de contar con reglas claras. “Estados Unidos quiere ser ese socio”, aseguró.

El antecedente del AmCham

Lamelas ya había expresado un fuerte respaldo al Gobierno el pasado 14 de abril, durante su participación en el AmCham Summit 2026, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

En aquella oportunidad, el embajador ratificó el apoyo de la administración de Donald Trump a Milei y aseguró que su misión era trabajar con el Gobierno argentino y el sector privado para que el país volviera a crecer con mayor libertad económica y estabilidad, con Estados Unidos como su “socio preferido”.

Además, se mostró optimista sobre el futuro económico argentino, destacó el interés de capitales extranjeros y anticipó que Washington alentaría a empresas estadounidenses a convertirse en socios confiables en sectores estratégicos.

Con información de Noticias Argentinas