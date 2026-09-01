RN 51: piden extremar la precaución por tramos deteriorados y alto tránsito de camiones

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Las rutas nacionales que atraviesan Salta se encuentran transitables con precaución este martes 1 de septiembre, según el reporte difundido para los principales corredores de la provincia.

La mayor atención está puesta en la Ruta Nacional 51, en el departamento Los Andes, donde se recomienda extremar las precauciones por sectores en mal estado y el tránsito fluido de camiones. El informe también advierte sobre la presencia de un socavón en el corredor y bajas temperaturas en la zona.

En el resto de la provincia se mantienen habilitadas la RN 34 y RN 50 en Orán; RN 34, RN 81 y RN 86 en San Martín; RN 9/34 y RN 30 en Metán; RN 16 y RN 34 en Anta; RN 68 y RN 40 en Cafayate; y RN 9 en La Caldera y Capital.

En las rutas provinciales también hay sectores que requieren especial cuidado. En Rivadavia hay caminos vecinales intransitables por barro y acumulación de agua, mientras que en Iruya se advierte por calamina, cornisa y sectores con hielo sobre la RP 133. En Chicoana, la RP 33 presenta neblina y escarcha en altura.

Las autoridades recomiendan circular a velocidad prudente, respetar la señalización y consultar el estado de los caminos antes de iniciar el viaje.