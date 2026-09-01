Aeropuerto y pasos fronterizos operan con normalidad este martes en Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes 1 de septiembre. Los vuelos, arribos y despegues se desarrollan sin inconvenientes, la terminal permanece operativa las 24 horas y los accesos por Ruta Nacional 9 y vías urbanas están habilitados.

En la frontera con Chile, el Paso de Sico está habilitado de 9 a 19, con una temperatura mínima prevista de -8°C. Jama también se encuentra habilitado, de 9 a 19:15 para todo tipo de vehículos, aunque se esperan temperaturas de hasta -9°C y vientos que podrían alcanzar los 45 km/h. Socompa continúa habilitado únicamente para tránsito ferroviario.

Los cruces con Bolivia también funcionan con normalidad. Las chalanas de Aguas Blancas operan de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados las 24 horas.

En el límite con Paraguay, el paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20. Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de viajar, circular con precaución y llevar la documentación personal y del vehículo al día.

Para quienes viajen hacia Chile, la principal advertencia está puesta en las bajas temperaturas y el viento en la cordillera, especialmente en Jama. Las condiciones de los pasos pueden modificarse durante la jornada por razones climáticas u operativas.