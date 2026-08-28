BID Invest impulsa con US$700 millones el proyecto de litio entre Salta y Catamarca

BID Invest anunció un financiamiento de hasta US$700 millones para acompañar la expansión del proyecto Sal de Oro, desarrollado por Posco Argentina en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

Del total previsto, BID Invest aportará directamente hasta US$250 millones y buscará movilizar otros US$450 millones a través de instituciones financieras internacionales.

Los fondos estarán destinados a la puesta en marcha y al aumento gradual de la producción de dos plantas vinculadas al proyecto. Una tendrá capacidad para producir hasta 25.000 toneladas anuales de hidróxido de litio y la otra podrá alcanzar unas 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

De esta manera, cuando ambas instalaciones operen a plena capacidad, el complejo podría alcanzar una producción conjunta cercana a las 48.000 toneladas anuales.

El desarrollo también contempla alrededor de 620 puestos de trabajo permanentes formales, además de oportunidades para empresas y proveedores vinculados a la actividad minera en la región.

Para Salta, el proyecto tiene además una pata industrial. Posco Argentina mantiene actividades vinculadas a la producción de hidróxido de litio en el Parque Industrial de General Güemes, mientras avanza con nuevas etapas del desarrollo minero.

El financiamiento vuelve a posicionar al Salar del Hombre Muerto como una de las zonas estratégicas del denominado triángulo del litio y refuerza el vínculo productivo entre Salta y Catamarca.

El anuncio se conoce además en un contexto de mayor coordinación entre Salta, Jujuy y Catamarca a través de la Mesa del Litio, con el objetivo de potenciar inversiones, empleo y participación de proveedores locales en la cadena de valor