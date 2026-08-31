Reforma política: endurecen los requisitos y varios partidos quedarían inhabilitados

Con la reforma política que impulsa el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) tendría dificultades para conservar su personería jurídica en 19 provincias, producto del endurecimiento de los requisitos que el proyecto busca imponer para la existencia de los partidos. Esa situación le impediría, a su vez, competir con fórmula propia de presidente y vice en las elecciones. Sin embargo, el espacio libertario contaría con vastos recursos para evitar quedar fuera de competencia.

El oficialismo apunta a reactivar en el Senado el debate sobre la reforma electoral tras algunos meses de suspenso. Aunque el eje del proyecto es la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) –un punto que sigue sin resolverse por la resistencia de los aliados–, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, adelantó que el oficialismo también priorizará otros cambios del sistema político. Entre ellos, “terminar con los partidos truchos”.

Es que la iniciativa impulsa el endurecimiento de los requisitos para que los partidos obtengan la personería jurídica necesaria para garantizar su existencia y competir en las elecciones.

Paradójicamente, si el Congreso sancionara el proyecto, LLA quedaría sin reconocimiento como partido nacional (habilitante para presentar fórmula presidencial) y también sin personería distrital (para disputar bancas en el Senado y Diputados) en casi todo el país, según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral.

No obstante, la fuerza que conduce Karina Milei cuenta con recursos de sobra para reforzar sus afiliaciones en las provincias y adecuarse a las nuevas exigencias.

De todos modos, el espacio que preside la secretaria general de la Presidencia no sería el único damnificado. El Frente Renovador de Sergio Massa, Patria Grande de Juan Grabois, Hacemos de Juan Schiaretti, la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Myriam Bregman, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Socialista se quedarían sin habilitación nacional y también sin reconocimiento en buena parte de los distritos donde hoy lo tienen.

Ilesos para competir por la presidencia quedarían el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y Pro, conducidos oficialmente por Cristina Kirchner, Leonel Chiarella y Mauricio Macri, respectivamente. El PJ y la UCR, además, conservarían su habilitación en las 24 provincias. Pro, presente hoy en los 24 distritos, se mantendría en 15.

Las nuevas reglas de juego

El proyecto oficialista eleva el piso de afiliados para la habilitación distrital del 0,4% al 0,5% del padrón, sube a diez el número de provincias necesarias para el reconocimiento nacional (actualmente son cinco) y, para esto último, suma un requisito hasta ahora inexistente: contar con afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional (36.035).

De acuerdo al texto de la reforma, los partidos deberán adaptarse antes del 30 de junio de 2027, por lo que los nuevos criterios regirían para los comicios del año próximo.

La Libertad Avanza

LLA tiene hoy personería en los 24 distritos del país, lo que también le garantiza el estatus de partido nacional. El logro institucional fue fruto de un trabajo que lideró Karina Milei junto a Martín Menem, vicepresidente del partido, y Eduardo “Lule” Menem, armador electoral de LLA a nivel nacional.

Con los parámetros de la reforma, LLA perdería el reconocimiento en 19 provincias y quedaría solo con cinco, una cantidad insuficiente frente al piso de diez que exige el proyecto oficialista para ser considerado nacional.

Los cinco distritos donde conservaría su habilitación son la provincia de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego.

En cambio, sí cumpliría con el piso de afiliados a nivel nacional (36.035): hoy cuenta con 88.304.

Más allá del retroceso que los nuevos criterios implicarían para su reconocimiento nacional, hay algunos matices a tener en cuenta.

El proyecto habilita la afiliación digital con el argumento de “facilitar” y “agilizar” los trámites, una herramienta de la que LLA –y el resto de los espacios afectados– podría valerse para recomponer su presencia en varios distritos y, con ella, su estatus nacional.

Si al 30 de junio de 2027 un partido no lograra adaptarse, no se produciría una caducidad automática: se abriría un proceso judicial que, según indicó a LA NACION un funcionario de la Cámara Nacional Electoral, podría extenderse alrededor de un año –contemplando las instancias de apelación– y así postergar el efecto sobre la participación en los comicios de 2027.

La fuente consultada mencionó la fusión entre partidos como uno de los atajos habituales para sortear este tipo de obstáculos.

En Casa Rosada se mostraron despreocupados por el asunto: “No es un problema. Todavía no lo estamos discutiendo a nivel nacional”. El dirigente consultado aseguró que “todo el tiempo” suman afiliados, aunque deslizó que, si la reforma electoral avanzara, podrían emprender una campaña de afiliación. Y, de forma sarcástica, dijo que se preocuparía más por los otros espacios afectados, que podrían tener mayores dificultades para sumar simpatizantes.

Los otros perjudicados

Hay partidos que cumplen con el piso nacional de afiliados requerido por la reforma, pero aun así se quedarían sin habilitación en prácticamente todos los distritos donde hoy la tienen (y, por ende, sin personería nacional). Se trata del Frente Renovador liderado por Massa, excandidato presidencial de Unión por la Patria; la Coalición Cívica de Carrió; el MID, con representación en el Congreso a través de los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone; y el Partido Socialista, presidido por Mónica Fein.

Otros espacios, en cambio, además de perder la habilitación distrital en casi todas las provincias en que la lograron, tampoco llegarían al mínimo de afiliados exigido a nivel nacional. Es el caso de Patria Grande, de Grabois, diputado nacional y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria; Hacemos, de Schiaretti, diputado nacional y excandidato presidencial; el GEN de la exdiputada Stolbizer; y, salvo por la excepción del Movimiento Socialista de los Trabajadores (que perdería la personería en todos sus distritos, pero alcanzaría el piso nacional de afiliados), los partidos que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad.

Los sobrevivientes

El PJ, la UCR y Pro sobrevivirían al cambio de reglas y estarían en condiciones de presentar fórmula presidencial.

Tanto el peronismo como el radicalismo cumplen, con la normativa actual y también con la proyectada por la reforma, los requisitos para mantener su habilitación en las 24 provincias, y superan ampliamente el piso de afiliados a nivel nacional: de los 36.035 exigidos, el PJ reúne 3.021.197 y la UCR, 1.719.325. Ambos podrían presentar candidatos a presidente y vice y competir por bancas en todo el país.

Pro, en cambio, aunque sobreviviría a nivel nacional –cumpliría el piso de afiliados y conservaría presencia en más de diez distritos–, perdería su habilitación en nueve provincias donde hoy la tiene: Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Quedaría en pie en las 15 restantes, lo que le alcanzaría para sostener su estatus nacional. En cuanto a los afiliados, exhibe una ventaja, aunque considerablemente menor a la del PJ y la UCR: son 170.989 en todo el país. La cifra casi duplica los 88.304 con los que cuenta LLA.

La Nación