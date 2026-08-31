Crisis en Ceuta: Sánchez defiende a Marruecos y relativiza las advertencias del CNI

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a referirse a la crisis migratoria registrada a fines de julio en Ceuta y aseguró que no existe información oficial que permita responsabilizar a Marruecos por la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

En una entrevista, Sánchez destacó la cooperación del gobierno marroquí durante la emergencia y sostuvo que esa colaboración resultó clave para controlar la situación. Sus declaraciones generaron nuevas críticas tanto desde la oposición como desde algunos de sus socios parlamentarios.

Uno de los principales puntos de discusión gira alrededor de las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sánchez reconoció que existieron informes de situación antes de la crisis, pero negó que alguno hubiera permitido anticipar la magnitud que finalmente alcanzó el ingreso de migrantes.

La cuestión generó controversia dentro del propio Gobierno español. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que hubo información previa sobre posibles cruces masivos, la Delegación del Gobierno en Ceuta afirmó que no recibió informes que anticiparan una crisis de esas características.

Sánchez también atribuyó parte del episodio a campañas de desinformación difundidas a través de redes sociales, que habrían generado un efecto llamada entre miles de personas. Según su explicación, organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes difundieron mensajes falsos sobre las posibilidades de ingresar y permanecer en territorio español.

La crisis comenzó el 30 de julio y provocó la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Las estimaciones oficiales variaron durante las semanas posteriores y todavía existen diferencias sobre la cantidad exacta de migrantes que ingresaron y permanecieron en Ceuta.

El episodio mantiene abierto el debate político en España sobre la gestión de la frontera, el funcionamiento de los servicios de inteligencia y la relación con Marruecos, mientras Sánchez insiste en preservar la cooperación con Rabat como una herramienta central para contener nuevas crisis migratorias.