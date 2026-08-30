Deportaciones a terceros países: Estados Unidos envía a migrantes a África

El Gobierno de Estados Unidos ha profundizado su estrategia de política migratoria mediante la ampliación de expulsiones hacia terceros países, informó EFE. El esquema incluye el traslado de ciudadanos procedentes de naciones como Cuba, Afganistán, Nicaragua y distintos países de Latinoamérica hacia diversos Estados del continente africano, aun cuando los afectados no posean vínculos previos con esos destinos.

Entre los países receptores que han alcanzado convenios con Washington se encuentran Liberia, Esuatini, Sudán del Sur y la República Centroafricana.

La medida busca acelerar los ritmos de expulsión y superar las trabas logísticas o diplomáticas para repatriar a los migrantes a sus países de origen, generando severos cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.