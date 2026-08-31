Huracán Karina se intensificó a categoría 4 y avanza sobre el Pacífico

El ciclón continúa desplazándose hacia el oeste y permanece lejos de tierra firme. Por ahora no hay alertas costeras vigentes.
El Mundo31/08/2026

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El huracán Karina alcanzó este lunes la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson tras una rápida intensificación sobre el océano Pacífico. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y continúa desplazándose hacia el oeste a unos 15 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó su centro a unos 1.640 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California, México. Pese a su intensidad, actualmente no existen vigilancias ni avisos costeros y no se prevé un impacto directo sobre zonas pobladas.

Karina se formó como tormenta tropical el 27 de agosto y en pocos días evolucionó hasta convertirse en un huracán mayor. Las aguas cálidas del Pacífico favorecieron su fortalecimiento y los meteorólogos advirtieron que todavía podría registrar fluctuaciones de intensidad durante las próximas horas.

Aunque permanece lejos de tierra, el fenómeno puede provocar oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas en sectores del suroeste de México y Baja California. Por ahora, el principal riesgo permanece concentrado en el mar mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia su evolución.

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