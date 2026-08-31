EE.UU. volvió a atacar Irán y Teherán respondió con misiles contra bases en Jordania

Estados Unidos realizó este domingo un nuevo ataque contra territorio iraní y alcanzó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz. Según Washington, las fuerzas iraníes preparaban cohetes con minas navales para utilizarlos contra embarcaciones que atraviesan la zona.

Irán denunció la ofensiva como una agresión y confirmó muertos y heridos. Horas después, la Guardia Revolucionaria anunció una represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania. Las defensas jordanas interceptaron varios de los proyectiles y no se reportaron víctimas en las instalaciones atacadas.

La nueva escalada volvió a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo. Tras conocerse los ataques, el crudo registró subas superiores al 2%, ante el temor de nuevas interrupciones en el suministro energético.