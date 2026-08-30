Estrategia electoral: las medidas de mano dura que propone Flávio Bolsonaro en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro anunció su plan de Gobierno en materia de seguridad, el cual prevé la creación de al menos 500.000 nuevos cupos en el sistema carcelario de Brasil mediante la apertura de nuevos presidios y la ampliación de los existentes. La propuesta fue presentada tras mantener un encuentro en San Pablo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

Según consignó la agencia EFE, el aspirante presidencial busca replicar el modelo salvadoreño mediante la reforma de la legislación penal para endurecer las condenas, eliminar los beneficios de libertad condicional y construir al menos cinco cárceles federales de máxima seguridad. Dentro del esquema trazado, el dirigente planteó penas de hasta ocho años de prisión efectiva para los robos de celulares con el objetivo de reducir los índices de impunidad.