Crece la emergencia en el Gran Cañón: un muerto y 15 personas desaparecidas

Una violenta inundación repentina golpeó el sábado el Gran Cañón de Arizona, en Estados Unidos, y dejó un muerto, unas 15 personas desaparecidas o sin poder ser localizadas y 62 evacuados. El fenómeno se produjo en la zona de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch tras intensas lluvias.

En apenas media hora cayeron entre 1 y 2,5 centímetros de agua sobre un terreno empinado. La crecida destruyó prácticamente todos los puentes peatonales de Bright Angel Creek y arrastró rocas, estructuras metálicas y escombros. También provocó graves daños en senderos, campamentos y en la principal tubería de agua del parque.

Los equipos de emergencia evacuaron en helicóptero a 62 personas desde Phantom Ranch y sectores del North Kaibab Trail. Además, fue hallado el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids. La búsqueda continúa mientras persiste el riesgo de nuevas tormentas, inundaciones repentinas y desprendimientos de rocas.