Corea del Sur manifestó su respaldo a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reactivar las conversaciones con Corea del Norte, aunque planteó como condiciones que cualquier acercamiento permita avanzar sobre el programa nuclear de Pionyang, no debilite la seguridad surcoreana y evite que Seúl quede relegado de las negociaciones.
Corea del Sur respaldó el intento de Trump de retomar el diálogo con Corea del Norte
El Mundo28/08/2026
El asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, sostuvo que el Gobierno considera positiva una eventual reanudación del diálogo.
El asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, sostuvo este viernes que el Gobierno considera positiva una eventual reanudación del diálogo entre Washington y Pionyang. Sin embargo, remarcó que el proceso deberá desarrollarse sin afectar la capacidad de respuesta militar del país.
“Un aspecto a tener en cuenta es la necesidad de coordinarnos con Estados Unidos para garantizar que cualquier reanudación del diálogo entre EEUU y Corea del Norte conduzca a avances sustantivos en la cuestión nuclear norcoreana, junto con los esfuerzos por establecer un régimen de paz en la península de Corea”, señaló Wi ante periodistas.
Corea del Sur pidió coordinación con Estados Unidos
El funcionario consideró que la comunicación y la coordinación de políticas entre Corea del Sur y Estados Unidos adquirieron una importancia todavía mayor frente a los intentos de restablecer las conversaciones con el régimen norcoreano.
En ese sentido, Wi mencionó la orden que Trump emitió a principios de agosto para reducir considerablemente las principales maniobras militares conjuntas entre ambos aliados. Para el asesor surcoreano, la decisión representó una señal de la voluntad del mandatario estadounidense de abrir nuevamente un canal de diálogo con Corea del Norte.
Al mismo tiempo, advirtió que Seúl deberá evitar quedar “marginado” ante un eventual acercamiento directo entre Washington y Pionyang.
Donald Trump busca una nueva cumbre con Kim Jong-un
Trump justificó parcialmente la reducción de los ejercicios “Ulchi Freedom Shield” por la negativa surcoreana a brindar ayuda en la guerra de Irán. Además, consideró que las maniobras transmitían un mensaje equivocado hacia Corea del Norte.
El presidente estadounidense busca concretar una nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, después de los encuentros que ambos mantuvieron durante su primer mandato.
Trump y Kim se reunieron en tres oportunidades entre 2018 y 2019, en una etapa caracterizada por un acercamiento diplomático que finalmente no derivó en un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear norcoreano.
Nuevas maniobras militares en septiembre
Pese a las señales de apertura diplomática, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos realizarán ejercicios militares conjuntos entre el 9 y el 11 de septiembre.
Las maniobras tendrán como objetivo evaluar la preparación de los tres países frente a las amenazas relacionadas con los misiles y las armas nucleares de Corea del Norte.
La combinación entre diálogo y preparación militar refleja uno de los principales desafíos de Seúl: respaldar una distensión en la península sin reducir su capacidad defensiva frente al régimen norcoreano.
Los otros puntos de la relación entre Seúl y Washington
Wi también aseguró que el Gobierno surcoreano pretende profundizar la cooperación con Estados Unidos en diferentes áreas que provocaron fricciones entre los dos aliados.
Entre los asuntos pendientes aparecen las inversiones surcoreanas en Estados Unidos acordadas dentro del entendimiento comercial, el tratamiento de la empresa de comercio electrónico Coupang, la cooperación en seguridad y el intercambio de información de inteligencia.
La agenda bilateral también contempla la transferencia del control operativo en tiempos de guerra, otra cuestión relevante para la relación estratégica entre ambos países.
De esta manera, Corea del Sur respaldó los intentos de Trump por recuperar el diálogo con Kim Jong-un, pero dejó en claro que buscará participar activamente del proceso y garantizar que cualquier acercamiento produzca avances concretos en materia nuclear sin comprometer la seguridad de la península.
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