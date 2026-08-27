El consumo masivo cayó un 3,7% en el segundo trimestre

El consumo masivo cayó 3,7% interanual en el segundo trimestre de 2026 y la baja fue más profunda en el AMBA, donde los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano registraron un retroceso de 6,8%, de acuerdo con el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator. El relevamiento también mostró que el deterioro alcanzó al primer semestre, con una contracción acumulada de 2,5%, en un escenario marcado por compras más chicas, mayor control del gasto y una selección más estricta de qué productos sostener.

Según Worldpanel by Numerator, “el segundo trimestre de 2026 muestra un consumo masivo que todavía no recupera el terreno perdido”. En ese marco, la consultora señaló que la caída acumulada en el primer semestre es del 2,5%. La lectura del informe ubicó al AMBA como la zona de mayor debilidad dentro del mapa nacional, por encima del interior”.

La diferencia regional apareció como uno de los datos centrales del trabajo. El informe indicó que “CABA y Gran Buenos Aires profundizan la caída, con un retroceso del 6,8% en el trimestre, mientras que el interior muestra un comportamiento más estable”. Ese dato reforzó la idea de que la retracción del consumo no se distribuye de manera uniforme y que las familias del área metropolitana afrontan una pérdida de volumen más marcada.

La dinámica de compra dejó otra señal sobre el comportamiento de los hogares. Aunque el volumen vendido retrocedió, la asistencia a los comercios no cedió. De acuerdo con Worldpanel, “la frecuencia con la que las personas asisten a los puntos de venta se mantiene firme, con una suba del 1,1% en el trimestre”, aunque esa mayor recurrencia no se tradujo en que la gente compre más. El informe agregó que esa conducta convivió “con canastas más chicas y un mayor control del desembolso en cada visita”, rasgo que describió a un consumidor condicionado por el presupuesto disponible.

Esa cautela atravesó a buena parte de las categorías de consumo masivo analizadas en el informe. El estudio precisó que “solo 3 de cada 10 categorías de productos logran desafiar la contracción, creciendo o recuperando terreno perdido en meses anteriores; mientras que el 44% muestra un descenso y el 23% es despriorizada a la hora de elegir”. En la práctica, el ajuste afectó de forma extendida a los rubros de la canasta, con algunas excepciones puntuales.

Entre los segmentos que mostraron mayor resistencia aparecieron los alimentos secos, con una caída de 1,7%, y las infusiones, con una baja de 2,4%. En cambio, los lácteos retrocedieron 7,6% en el trimestre. Las bebidas sin alcohol quedaron entre las pocas categorías con variación positiva, con una suba de 0,5%. Del otro lado, las bebidas con alcohol cayeron 10,6% y los productos refrigerados y congelados, 5,7%.

Los hogares y el consumo masivo

Para Esteban Cagnoli, managing director de Worldpanel by Numerator en Argentina, el comportamiento del consumo respondió a una administración más selectiva del gasto. “Los hogares buscan sostener dos tipos de compras: por un lado, los productos básicos que forman parte de su rutina; por el otro, consumos puntuales que les aportan bienestar, placer o el acceso a opciones más saludables. La diferencia es que hoy administran ambos casos con mayor cuidado, compran menos cantidad y eligen con mayor precisión dónde poner su presupuesto”, afirmó.

El informe también diferenció el desempeño según el tamaño de los hogares. Los unipersonales fueron el único grupo que logró sostener el volumen en el segundo trimestre, con una variación positiva de 1,1%. En sentido opuesto, las familias de 3 a 4 personas registraron la mayor caída, con un retroceso de 5,1%, dato que agregó una capa adicional a la lectura sobre el AMBA, donde predominó una baja más intensa del consumo.

El cambio de hábitos también quedó reflejado en los canales de venta. Worldpanel sostuvo que el consumidor privilegió resolver compras inmediatas por encima del stockeo, un movimiento que fortaleció a los comercios de cercanía. En ese esquema, las compras urgentes y de reposición ganaron terreno y empujaron una mayor frecuencia de visita, al tiempo que crecieron los formatos pequeños de productos en almacenes, kioscos y autoservicios.

Esa reasignación del gasto contrastó con el desempeño del canal moderno. El autoservicio creció 7,8% en volumen durante el trimestre, mientras que los hipermercados y supermercados cayeron 12,7% y los mayoristas retrocedieron 11,9%. El informe remarcó que las promociones alcanzaron niveles récord, aunque ya no lograron compensar la caída del volumen. La búsqueda de accesibilidad, tanto en precio como en desembolso, incidió en esa elección de canales y formatos.

Cagnoli vinculó ese proceso con el desafío que enfrentan las marcas para sostener ventas en un escenario contractivo. “Hoy el desafío para las marcas pasa por acompañar a los consumidores cuando ajustan su gasto, entendiendo los formatos y canales más adecuados para llegar a ellos, e identificando dónde todavía existen oportunidades de crecimiento. La cercanía, la frecuencia, la accesibilidad y la capacidad de ofrecer valor en distintos momentos de consumo son cada vez más importantes para competir en este escenario”, señaló.

El relevamiento dejó así una secuencia definida para el segundo trimestre: menos volumen, más visitas, tickets más contenidos y una preferencia creciente por compras de reposición. En ese marco, el AMBA concentró la caída más pronunciada, mientras el interior resistió mejor y los hogares unipersonales mostraron el desempeño más estable dentro de una canasta que siguió bajo presión.

Mejora en julio

En contraste con los datos del segundo trimestre relevados por Worldpanel, un informe más reciente de la consultora Scentia mostró una mejora del consumo masivo en julio. Según ese relevamiento, las ventas retrocedieron 2,6% interanual frente al mismo mes de 2025, aunque en la comparación contra junio registraron un avance de 4,2%, un dato que abrió expectativas sobre una recuperación incipiente en la segunda mitad del año. El acumulado de los primeros siete meses de 2026, de todos modos, todavía mostró una baja de 2,9%.

El estudio de Scentia también indicó que la mejora mensual alcanzó a todos los canales de venta, con subas de 4,2% en supermercados de cadena, 3,6% en autoservicios independientes, 5,3% en mayoristas, 5,2% en farmacias y 6,3% en comercio electrónico. A la vez, la consultora advirtió que la recuperación todavía convive con señales mixtas entre categorías y formatos. “El comportamiento de las distintas categorías también muestra señales mixtas: se observan algunas canastas con variaciones positivas en todos los canales y signos de recuperación en otras, lo que podría anticipar una mejora gradual del consumo”, señaló la firma.

Infobae