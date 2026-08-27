Trump dejó afuera a la Argentina del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que importará EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó el cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna que permite el ingreso sin aranceles por fuera de la cuota habitual, tal como lo había adelantado días atrás.

Sin embargo, la Argentina quedó fuera del nuevo volumen habilitado. El país ya cuenta con contingentes específicos libres de arancel para ingresar al mercado estadounidense.

Según informó el Consejo de Importación de Carne de América (MICA), las 300.000 toneladas corresponden al contingente “otros países o áreas”, una categoría que incluye por ejemplo a Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

Los países con una asignación específica dentro del sistema de cuotas arancelarias, entre ellos Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido, no podrán acceder a esta ampliación adicional, precisó el organismo.

Argentina desde hace años accede al mercado estadounidense mediante un contingente arancelario propio. Hace pocos meses Trump la elevó a 100.000 toneladas este año.

La nueva cuota regirá desde el 1° de septiembre y se distribuirá en tres tramos de 100.000 toneladas cada uno, con vencimientos escalonados hasta fines de noviembre.

El primero estará disponible entre el 1° y el 30 de septiembre; el segundo, entre el 1° y el 30 de octubre. Finalmente, el tercer tramo se abrirá el 31 de octubre y permanecerá vigente hasta agotar el volumen o hasta el 30 de noviembre, lo que ocurra primero.

La asignación funcionará bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”, por lo que los importadores podrán utilizar el cupo disponible hasta que se agote.

Trump había anticipado la decisión la semana pasada, en el marco de una estrategia para reducir los precios de los alimentos en Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que la oferta es insuficiente frente a una demanda que se mantiene elevada.

El texto oficial también estableció un mecanismo de seguimiento sobre el efecto de la medida. El secretario de Agricultura y el representante comercial deberán monitorear si la carne ingresada bajo el cupo adicional llega al mercado con precios más bajos.

El control apunta a verificar un precio 25% inferior al valor de los recortes de carne magra, según establece la proclamación presidencial.

Si ese descuento no ocurre, los funcionarios deberán informar al presidente, quien podrá eliminar el volumen restante de la ampliación en cualquier momento del proceso.

Según explicó la Casa Blanca, Trump “está tomando medidas con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”.

¿Por qué no se incluyó a la Argentina?

El documento aclara que la decisión no modifica los compromisos asumidos con los países que cuentan con tratados de libre comercio con EE.UU. ni alcanza a aquellas naciones que ya poseen cuotas específicas para exportar carne vacuna.

La exclusión argentina se produce en un momento de fuerte expansión de las exportaciones locales de carne vacuna hacia Estados Unidos, que se consolidó como el segundo destino más importante para la carne nacional.

En febrero pasado, ambos países habían acordado ampliar el cupo argentino sin aranceles de 20.000 a 100.000 toneladas, un cambio que impulsó las expectativas de los frigoríficos locales de seguir aumentando los embarques.

Entre enero y julio, la Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025, un incremento interanual del 202,6%.

Cronista