El agua aumenta 2,1% desde septiembre en Salta

La tarifa de agua potable y desagües cloacales aumentará un 2,1% desde septiembre en Salta. La actualización fue autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos mediante la Resolución Nº 1416/26, publicada en el Boletín Oficial de este lunes 31 de agosto.

La medida alcanza a todas las categorías de usuarios residenciales y no residenciales. En los fundamentos de la resolución, la Gerencia Económica del organismo establece para septiembre una actualización mensual por inflación del 2,1%.

Al mismo tiempo, el Ente decidió postergar de manera excepcional y transitoria otro componente de aumento, del 2,5445%, correspondiente al esquema de recomposición surgido de la última Revisión Tarifaria Integral. Es decir, ese porcentaje adicional no se aplicará durante este período tarifario.

La Resolución 1416 también establece que durante septiembre los usuarios incluidos en el padrón de Tarifa Social tendrán una bonificación del 5% sobre el básico. Además, ordena a COSAYSA informar en las facturas el aporte económico estimado que realiza el Estado provincial al sistema tarifario y a cada usuario.