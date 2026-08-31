Agosto se despide con 23°C y septiembre arranca con temperaturas en ascenso

Agosto se despide este lunes con una jornada fresca durante la mañana y templada por la tarde en la ciudad de Salta. Según el pronóstico actualizado a las 6:20 por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura irá desde los 8°C hasta una máxima de 23°C, sin lluvias durante gran parte del día.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado, con unos 15°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Los vientos serán leves a moderados, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Septiembre comenzará con temperaturas en ascenso: para el martes se anticipan entre 10°C y 22°C, el miércoles entre 11°C y 25°C y el jueves se espera un salto térmico, con una máxima que podría alcanzar los 30°C. Hacia el fin de semana volverían a bajar las temperaturas, con máximas de 20°C el viernes, 17°C el sábado y 18°C el domingo.