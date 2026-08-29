Caso Sergio López: Valenzuela cuestionó las suspensiones “a la apurada” en Diputados

El diputado provincial por Orán Fabián Valenzuela cuestionó la forma en que la Cámara de Diputados resolvió suspensiones de legisladores en otras oportunidades y aseguró que, en el caso de Sergio López, pretende evitar una decisión “a la apurada”.

En diálogo con Vale Todo por Aries, Valenzuela sostuvo que antes de evaluar una eventual sanción contra el diputado libertario deben reunirse las pruebas, garantizar su derecho a defensa y cumplir con el procedimiento establecido por la Constitución y las leyes.

El legislador recordó que en sesiones anteriores hubo pedidos de suspensión tratados directamente sobre tablas y cuestionó esa metodología.

“Tratar sobre tablas, así nomás, sin estudiar bien el tema, sin tener toda la documentación necesaria, y así muy liviano pedir una suspensión de un legislador”, planteó.

Valenzuela advirtió que una decisión tomada sin cumplir todos los pasos podría terminar generando consecuencias para la propia institución.

“Hay que dar los pasos como marca la Constitución y las leyes pertinentes y no hacer tantas cosas así sobre tablas, a la apurada, que después puede traer un perjuicio para la institucionalidad de la Cámara”, expresó.

Por eso, explicó que el proyecto presentado busca primero constituir una comisión, acreditar los hechos atribuidos a López y permitir que el diputado acceda a la documentación y ejerza su defensa. Recién después se analizará qué decisión corresponde.