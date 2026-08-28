Juran decenas de abogados por mes y algunos terminan en Uber: “La abogacía está complicada”

La difícil inserción laboral de los nuevos abogados quedó expuesta este viernes por Julia Toyos, presidenta de la Caja de Abogados de Salta, quien aseguró que hay profesionales que terminan trabajando como choferes de aplicaciones mientras intentan abrirse camino en la actividad.

Durante su columna en Pelo y Barba por Aries, la abogada previsional contó que este jueves juraron 54 nuevos profesionales y planteó que el crecimiento de la cantidad de matriculados se encuentra con un mercado laboral complicado.

Toyos relató incluso el caso de una madre que se comunicó con ella porque su hijo, abogado, no podía afrontar el pago de la Caja mientras trabajaba como chofer de Uber.

“Hoy vos te subís y hay muchos Uber que son abogados”, aseguró. Y agregó: “La abogacía está difícil, está complicada”.

La presidenta de la Caja vinculó esa situación tanto con la cantidad de nuevos profesionales como con las dificultades generales de la economía. También sostuvo que existen áreas de especialización que todavía ofrecen posibilidades, pero requieren capacitación y formación permanente.

Formación después de la universidad

Toyos también puso el foco en otro problema: la distancia entre obtener el título y estar preparado para ejercer. Según sostuvo, los nuevos abogados salen de la universidad con conocimientos académicos, pero deben adquirir después buena parte de las herramientas prácticas necesarias para desenvolverse profesionalmente.

“Es empezar de cero”, afirmó al recordar sus propias primeras experiencias en Tribunales. “El título te habilita a ejercer la profesión, pero no tenés ni la capacidad ni la idoneidad para hacerlo”, cuestionó.

En ese sentido, destacó el trabajo de capacitación que realizan las instituciones profesionales y consideró necesario que quienes recién comienzan continúen formándose en las distintas ramas del derecho.

Toyos también cuestionó algunas formas de promoción profesional en redes sociales y pidió responsabilidad a la hora de comunicar servicios jurídicos, aunque aclaró que esa exposición no representa a toda la nueva generación. Por el contrario, aseguró que también encuentra jóvenes “brillantes”, comprometidos y dispuestos a capacitarse.