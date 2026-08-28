Editorial Cara a Cara: “No es suficiente con mantener la inflación baja”

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Bueno, a ver, lo que está pasando con nuestro Presidente. Si bien es cierto que hablamos semanalmente y ustedes ya saben cuál es nuestra opinión con respecto al Presidente de los argentinos, no es menos cierto que ya se está... la verdad que extralimitando; ya da vergüenza. Yo me imagino a un señor que está viendo televisión en su casa con sus hijos; la verdad que no genera nada bueno. O sea, la palabra tiene un valor. Este hombre no le da ningún valor a la palabra, porque yo me imagino que el entorno, que se supondría que es gente normal, tendría que decirle en algún momento: "Che, no digas esas cosas, la verdad que quedan mal".

A veces, en algunos casos, uno entiende que es tanto el odio que hay hacia el peronismo, hacia Cristina, y ante esa situación que se ha planteado en esta grieta en el país, que hace que lo demás parezca normal, y no es normal. O sea, nunca hemos tenido, del 83 a hoy por lo menos, si hacemos un poquito de memoria, ningún presidente que tenga este grado de irresponsabilidad en lo que hace a su lenguaje. No estamos hablando de una persona que esté en sus cabales. Yo no hablo de la parte económica, ¿eh? No hablo de que... porque alguno estará de acuerdo, otro dirá: "Bueno, pero bajó la inflación". Yo no me voy a meter en eso. O sea, nosotros hemos vivido sin inflación y hemos vivido con mucha inflación, y el país siguió funcionando igual, y cada uno hizo lo que pudo para salvarse de acuerdo al Ministro de Economía que teníamos en suerte. Porque esto fue así. Sí, en la época de Cavallo o qué sé yo... No sé, a ver, si hacemos los números del 83 a ahora, la cantidad de ministros de economía que pasaron es incalculable.

Pero más allá de eso, generaban algún tipo de expectativas. Ahora, este hombre, ¿qué hace? Siembra rencores, siembra odios... Y cuando usted siembra todo eso, ¿qué cree que va a recibir? Y son tempestades. O sea, no hay otra forma de recibir algo bueno en contra. O sea, la sociedad, ¿por qué debería estar de acuerdo con esto que hace el señor Milei? A no ser que, realmente, estemos todos muy mal y todo nos quede bien. Y yo creo que en la medida que perdamos el valor de la palabra, estamos en el horno.

O sea, somos una sociedad que hoy, gracias a este señor, está agresiva. Está realmente agresiva. Se puede decir cualquier cosa ya en los medios de comunicación, en las radios, los canales de televisión. ¿Será porque los números no le dan para una reelección? Pero si él dijo que no quería ser reelecto, que se metió dentro del Estado para destruirlo. "¿Y quiere que le diga una cosa?", diría en el libro, "lo he conseguido, he destruido un país". O sea, ahora van a tener que levantarlo al país, lo van a tener que reflotar. ¿Cómo? Y van a tener que abrir las fábricas de nuevo; ya que quedaron como fierros viejos los van a tener que poner en funcionamiento de nuevo; se han perdido cuatro años de tecnología; los comercios no están vendiendo un solo peso, se están fundiendo... Y bueno, de ahí viene acelerando otra cosa, ¿no?, que es la cantidad de suicidios que se están dando en el país. ¿Por qué? Y porque la gente no sabe qué hacer, no tiene expectativas. No hay ansiedad de nada, o sea, hay ansiedad solamente de depresión. Entonces, eso es lo que está generando. Ese es el país que vino a destruir, lo está logrando. Realmente lo está logrando. ¿O cree que solamente con mantener el precio del dólar y mantener la inflación baja con eso es suficiente? ¡No, no es suficiente, indudablemente!

Hay no sé qué cantidad de gente que está endeudada en el país. Esa gente no paga las deudas, ¿por qué de dónde las va a pagar? Si paga la deuda, no come. Ahora, ¿cómo llegó a las deudas? Y por los intereses totalmente arbitrarios y descomunales que han puesto no solamente entidades bancarias, sino su amigo, el señor Galperín, que era el hombre que iba a salvar el país en base a la economía de lo que había hecho en su empresa, y ahora se convirtió en el usurero número uno del país. O sea, ¿a eso nos ha llevado el señor Milei con su política económica? No creo que sea muy bueno.

Indudablemente que hay gente a la que sí le está yendo bien, la que está dentro de este sistema, que son un núcleo muy especial. Anoche veía una nota, sin ir más lejos, del "Señor de los Cielos". ¿El "Señor de los Cielos" quién es? Es el señor Eurnekian. Nosotros estuvimos ayer, ayer miércoles, sí, efectivamente, en la inauguración de una de las etapas del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Indudablemente que bienvenida sea, es una de las etapas. Habló el gobernador, hablaron todos los integrantes de ese CEO que está haciendo el aeropuerto, y se están haciendo varios aeropuertos en el país. Ahora, ese hombre maneja el 95% de los aeropuertos del país. Había dos aeropuertos que no tenía quién los manejara, no llamaron ni siquiera a licitación, se lo dieron en forma directa al señor Eurnekian. ¿Quién es el señor Eurnekian? El señor Eurnekian fue muchos años dueño de medios de comunicación. De ahí en adelante, ¿qué fue pasando? Bueno, fue ampliándose, se metió en el tema de aeropuertos y hoy es dueño de todos los aeropuertos prácticamente del país. ¿Sí? A nosotros nos vino muy bien, porque realmente si es una buena negociación, se supone, vamos a tener un aeropuerto nuevo. Según lo comparó el gobernador, después de Ezeiza y Aeroparque, es el aeropuerto en el que más plata se está invirtiendo. Ahora, este hombre es el dueño. De todas las personas que viajan en el país, este hombre maneja el dinero de esas personas en los aeropuertos. Ya sea con el pancho que usted come, la Coca-Cola que toma, lo que compra en el free shop, todo, de todo es dueño.

¿Quién trabajó con el señor Eurnekian durante 16, casi 20 años? El señor Milei. ¿Qué le manejaba? La economía. Quiere decir que le fue bien a este señor. Sí, ¿y por qué no emplea eso con el país? Si le fue bien a este señor, ¿por qué no nos puede ir bien a todos? O sea, hoy la economía, la verdad que no sé cómo está. Usted ve los números: uno le dice que está buena, otro le dice que está fantástica y otro dice que es un desastre. Pero usted hable con su vecino, pregúntele cómo está y le va a decir, seguramente, que no le alcanza para llegar a fin de mes; una frase que al Gobierno Nacional no le gusta para nada.

Sin embargo, ya ayer el señor Caputo salió hablando de la justicia social, algo que aborrece el señor Milei. ¿Qué está pasando entre ellos? La verdad que no lo sé. Pero ustedes acuérdense que cuando Milei calificaba a la justicia social, decía que era lo más deshonesto que había en el mundo, porque era una fábrica de robar plata. Bueno, ahora la está empleando el señor Caputo. Vaya a saber, ¿no?, qué pasará entre ellos. Ayer salió a hablar, ¿y por qué salen a hablar en esos términos? Y seguramente porque están apretados con los votos. Seguramente le está diciendo la gente, a través de las encuestas, que no va a poder repetir. ¿Y si no puede repetir? ¿Hay algún problema? Él dijo: "Me voy a mi casa". ¿Pero se querrá ir a la casa o se da cuenta que, en base a todas las causas que se le están generando dentro del propio gobierno, se va a ir directamente al penal de Ezeiza? Porque usted vio cómo es nuestro país, ¿no?: mientras están en el poder no pasa nada, salen del poder y después empiezan las causas.

Fíjese si usted, por ejemplo, va a la estación de servicio y le dicen: "No, no, esperá. Yo no te voy a pagar el 25% que yo pago de la nafta". ¿Para qué? Para que vaya a las rutas. ¿Por qué? Porque las rutas están hechas un molde, están hechas pelota en todo el país prácticamente. Fíjese que si a usted le sacan el 25% de la nafta, la nafta sería más o menos barata, ¿no? Usted está aportando el 25%. ¿Qué hacen con la plata? Se la timbean. O sea, agarran la plata, no hacen las rutas, ¿y qué hacen? Y la ponen a trabajar en distintas entidades. ¿Para qué? Para poder mantener un status quo con la economía a nivel Fondo Monetario Internacional. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es mantener un compromiso que tiene el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Así estamos.

No creo que vayamos a ningún lado así, pero bueno, cada uno piensa lo que quiere. Tenemos elecciones el año que viene. Hablando de elecciones: el año que viene también tenemos elecciones en Salta, seguramente lo sabía. Son mucho antes que las del Gobierno Nacional; las elecciones en Salta van a ir, según dijo el gobernador acá en nuestro programa, más o menos planteadas para la primera semana de mayo. Quiere decir que estamos muy cerca de las elecciones.

Nosotros esta noche tenemos gente directamente relacionada con la política: el doctor Juan Santiago Godoy, muchos años presidente de la Cámara de Diputados. Afortunadamente para él, se retiró de la Cámara como presidente porque se había vencido su mandato; no hay ninguna denuncia de mal manejo ni nada por el estilo, no estuvo nunca acusado de malversación de nada, o sea, por lo tanto parecería, en principio, una persona potable para el sistema. Bueno, él es presidente de un partido que se llama Igualar. Vamos a hablar con él esta noche, vamos a ver si va a ir junto con el Partido Justicialista o no.

Hay una mujer que es presidenta de bloque en la Cámara de Diputados que se vive quejando contra los libertarios. ¿Por qué? Porque dice que los libertarios le ponen palos en la rueda al gobierno del doctor Gustavo Sáenz. Vamos a hablar con ella también, se llama Socorro Villamayor, una política de muchos años trabajando, de una familia de políticos, así que vamos a estar con ella. Es lo que tenemos para ofrecerle esta noche".