Central Norte recibe a Morón con cambios, bajas y nuevo árbitro

Central Norte afrontará esta noche un compromiso exigente ante Deportivo Morón, uno de los protagonistas de la Zona A, ya que actualmente marcha segundo en la tabla. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Padre Martearena y permitirá al Cuervo ponerse al día con el calendario de la Primera Nacional.

El partido marcará además el segundo encuentro de Alexis Matteo al frente del equipo salteño, luego de su llegada al club para intentar cambiar el rumbo de un Central Norte que pelea por alejarse definitivamente de la zona comprometida.

Tres bajas y una preocupación importante

Para este compromiso, Matteo deberá meter mano en el equipo debido a tres ausencias. Entre ellas se destaca la de Maximiliano Ribero, quien sufrió un serio desgarro y tendrá, en principio, un tiempo mínimo de recuperación de un mes.

La lesión del volante representa un golpe importante para el plantel, ya que Ribero venía siendo una alternativa utilizada por el equipo y ahora deberá afrontar un período prolongado de recuperación.

A esta baja se suman Calderón y Opedro Zans, quienes tampoco estarán disponibles para el duelo de esta noche.

Cambio de árbitro

A las modificaciones dentro del plantel se agregó además una novedad en la designación arbitral. En principio, el encargado de dirigir el partido iba a ser Manduca, pero ayer se confirmó un cambio y finalmente Pablo Jiménez será el árbitro principal del encuentro.

Así, Central Norte tendrá esta noche un nuevo desafío ante un Deportivo Morón que llega instalado en los primeros puestos de la Zona A.

El objetivo del Cuervo será sumar para seguir alejándose de los puestos de riesgo y, al mismo tiempo, comenzar a darle forma a la nueva etapa bajo la conducción de Alexis Matteo.