Aseguran que San Pablo va por Icardi para jugar ante Boca por Sudamericana

Medios brasileños indican que el conjunto paulista analiza la posibilidad de incorporar al argentino tras la lesión de Jonathan Calleri, a dos semanas del cruce por los cuartos de final. El delantero está libre y su llegada sería un refuerzo de enorme impacto, aunque el aspecto económico aparece como la principal dificultad.
Deportes25/08/2026

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El mercado de pases empieza a entregar una noticia que podría modificar el escenario de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Según comenzaron a señalar medios brasileños, San Pablo habría puesto sus ojos en Icardi para reforzar su ataque luego de la lesión sufrida por Jonathan Calleri, justamente cuando faltan apenas dos semanas para enfrentar a Boca.

La situación se desencadenó durante la derrota por 1-0 frente a Chapecoense por el Brasileirao. Calleri debió abandonar el campo a los 31 minutos después de sufrir una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo. El delantero quedó visiblemente dolorido, con hielo en la zona afectada, y necesitó asistencia para retirarse hacia los vestuarios porque no podía apoyar el pie.

Aunque todavía restan los estudios médicos para determinar el grado exacto de la lesión, existe preocupación en el conjunto paulista. En caso de confirmarse un esguince importante, el delantero podría estar entre dos y cuatro semanas fuera de las canchas, lo que pondría seriamente en duda su participación en los dos partidos contra Boca: la ida en La Bombonera, durante la semana del 9 de septiembre, y la revancha siete días después en el Morumbí.

En este contexto, los medios brasileños comenzaron a mencionar a Icardi como una alternativa para San Pablo. El atacante argentino quedó libre de Galatasaray a fines de junio y todavía no definió dónde continuará su carrera. Su incorporación representaría un verdadero golpe de efecto para el Tricolor, aunque por ahora se trata de un interés que deberá transformarse en una negociación concreta.

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