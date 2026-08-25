Augusto Batalla fue operado con éxito de la fractura de tibia: cómo será su recuperación

El arquero del Rayo Vallecano será baja entre tres y seis meses. El plan de rehabilitación para el argentino.
Deportes25/08/2026

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Augusto Batalla  fue operado con éxito de la fractura sufrida días atrás durante un partido entre Rayo Vallecano y Alavés en LaLiga.

El arquero fue intervenido en el Hospital FREMAP de Majadahonda, Madrid, y ya debe trabajar en su recuperación para regresar a la actividad, según informó el club en un comunicado oficial.

Batalla se lesionó el pasado 20 de agosto durante el partido ante Alavés tras una acción en la segunda parte en la que se golpeó la tibia derecha con Toni Martínez.

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